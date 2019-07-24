— Я с детства люблю собак, — милиционер-кинолог Виктор Нупрейчик рассказал корреспонденту “НН” о своей необычной профессии

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня кинологическая служба является одной из неотъемлемых составляющих органов МВД. Накануне профессионального праздника с одним из ее представителей встретился корреспондент «НН». Милиционер-кинолог группы задержания прапорщик милиции Виктор Нупрейчик работает в Несвижском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь с 2011 года. За это время неоднократно был отмечен наградами областного и районного уровней. Помимо выполнения своих служебных обязанностей, Виктору приходится участвовать и в следственно-оперативных мероприятиях, которые проводит РОВД Несвижского района. В составе следственно-оперативной группы вместе со своим помощником, служебной овчаркой Альфой, в прошлом году выезжал на раскрытие преступления в соседнем регионе. В этом году за образцовое исполнение служебных обязанностей Виктор Нупрейчик представлен к награждению нагрудным знаком «За адзнаку».

— Я с детства люблю собак. Но, только освоив профессию кинолога, понял, сколько сил, упорства, чуткости и мастерства нужно вложить в своего питомца, чтобы сделать его полноценным помощником, — рассказывает Виктор Игоревич. — К работе с собакой необходимо относиться с душой, она это чувствует. От взаимопонимания с животным зависит очень многое, а иногда практически всё. Очень важно, чтобы твой питомец и напарник только по одному твоему взгляду понимал, что от него требуется. У нас с Альфой это взаимопонимание, безусловно, есть!

На фото: милиционер-кинолог группы задержания прапорщик милиции Виктор Нупрейчик со своим помощником — служебной овчаркой Альфой.

Наталья ЕРМОШЕНКО.