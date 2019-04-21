Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский городской Дом культуры приглашает на тематический концерт «Летопись военных песен» в рамках празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Под сопровождение народного вокально-инструментального ансамбля «Свободный стиль» в программе прозвучат самые известные песни военных лет – музыкальная летопись, рожденная в боях, с которой шли на подвиг, вселяя силы и уверенность в победе над врагом. Ведущие концерта познакомят с историей создания, поистине, великих произведений, ведь военные песни – это душа и память народа, и они будут звучать ещё много лет, потрясая сердца людей своей душевностью, лирикой… История Великой Отечественной войны отражена не только в песнях, но и в фильмах. В ходе мероприятия мы предложим зрителям принять участие в интерактивной викторине «Фильмы о войне», ведь за многолетнюю историю кинематографа было снято большое количество кинолент о подвигах нашего народа в годы войны.

Начало в 15:00.





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