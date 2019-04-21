Под сопровождение народного вокально-инструментального ансамбля
Начало в 15:00.
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Концерт «Летопись военных песен»
22.04.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Под сопровождение народного вокально-инструментального ансамбля
Начало в 15:00.
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Волковысский городской Дом культуры приглашает на тематический концерт «Летопись военных песен» в рамках празднования 75-й...
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