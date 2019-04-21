Источник материала: Новости Волковыска

1 мая стартует чемпионат Гродненской области по футболу.

В этот день команда волковысской футбольной лиги «ЛІК» , выступающая в группе А, на своем поле аграрного колледжа примет СДЮШОР «Белкард».

Волковысская «Смена» , сеяная в группе Б, сыграет дома с командой из Островца.

Еще одна команда с портом приписки гп. Зельва, но костяк которой составляют наши земляки – «Чайка», выступающая в группе А, свой первый матч сыграет 5 мая на выезде с командой «Слоним-Сити». Совсем недавно команды померялись силами в товарищеском матче на поле слонимчан и хозяева оказались сильнее 6:4.

КАЛЕНДАРЬ

игр чемпионата Гродненской области по футболу сезона 2019 года с участием земляков

ТУР ГР ДАТА ХОЗЯЕВА ГОСТИ 1 КРУГ I А 05.05 «Слоним-СИТИ» «Чайка» I А 01.05 «ФК ВФЛ ЛИК» СДЮШОР «Белкард» I Б 01.05 «Смена» «Островец» II А 09.05 «Чайка» «ФК ВФЛ ЛИК» II Б 12.05 «Лида» «Смена» III А 18.05 «ФК ВФЛ ЛИК» «Мосты» III А 19.05 СДЮШОР «Белкард» «Чайка» III Б 19.05 «Смена» «ПК им.В.И.Кремко» IV А 25.05 «ФК ВФЛ ЛИК» «ФСК» IV А 25.05 «Чайка» «Мосты» «Смена» пропускают V А 01.06 «Белая Русь» «Чайка» V А 01.06 «ЖКХ» «ФК ВФЛ ЛИК» V А 02.06 «Щучин» «Смена» VI А 08.06 «ЖКХ» «Чайка» VI А 08.06 «Слоним-СИТИ» «ФК ВФЛ ЛИК» VI Б 09.06 «Смена» «Медведи» VII А 15.06 «ФК ВФЛ ЛИК» «Белая Русь» VII А 15.06 «Чайка» «ФСК» VII Б 16.06 «Ошмяны» «Смена»

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