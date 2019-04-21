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В этот день команда волковысской футбольной лиги «ЛІК», выступающая в группе А, на своем поле аграрного колледжа примет СДЮШОР «Белкард».

Волковысская «Смена», сеяная в группе Б, сыграет дома с командой из Островца.

Еще одна команда с портом приписки гп. Зельва, но костяк которой составляют наши земляки – «Чайка», выступающая в группе А, свой первый матч сыграет 5 мая на выезде с командой «Слоним-Сити». Совсем недавно команды померялись силами в товарищеском матче на поле слонимчан и хозяева оказались сильнее 6:4.

КАЛЕНДАРЬ

игр чемпионата Гродненской области по футболу сезона 2019 года с участием земляков

ТУР

ГР

ДАТА

ХОЗЯЕВА

ГОСТИ

 

1 КРУГ

I

А

05.05

«Слоним-СИТИ»

«Чайка»

I

А

01.05

«ФК ВФЛ ЛИК»

СДЮШОР «Белкард»

I

Б

01.05

«Смена»

«Островец»

 

 

II

А

09.05

«Чайка»

«ФК ВФЛ ЛИК»

II

Б

12.05

«Лида»

«Смена»

 

 

III

А

18.05

«ФК ВФЛ ЛИК»

«Мосты»

III

А

19.05

СДЮШОР «Белкард»

«Чайка»

III

Б

19.05

«Смена»

«ПК им.В.И.Кремко»

 

 

IV

А

25.05

«ФК ВФЛ ЛИК»

«ФСК»

IV

А

25.05

«Чайка»

«Мосты»

 

 

 

«Смена»

пропускают

 

 

V

А

01.06

«Белая Русь»

«Чайка»

V

А

01.06

«ЖКХ»

«ФК ВФЛ ЛИК»

V

А

02.06

 «Щучин»

«Смена»

 

 

VI

А

08.06

«ЖКХ»

«Чайка»

VI

А

08.06

«Слоним-СИТИ»

«ФК ВФЛ ЛИК»

VI

Б

09.06

«Смена»

«Медведи»

 

 

VII

А

15.06

«ФК ВФЛ ЛИК»

«Белая Русь»

VII

А

15.06

«Чайка»

«ФСК»

VII

Б

16.06

«Ошмяны»

«Смена»

 

 

 

Чемпионат Гродненской области по футболу стартует 1 мая

 

 

 

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