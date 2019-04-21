1 мая стартует чемпионат Гродненской области по футболу.
В этот день команда волковысской футбольной лиги «ЛІК», выступающая в группе А, на своем поле аграрного колледжа примет СДЮШОР «Белкард».
Волковысская «Смена», сеяная в группе Б, сыграет дома с командой из Островца.
Еще одна команда с портом приписки гп. Зельва, но костяк которой составляют наши земляки – «Чайка», выступающая в группе А, свой первый матч сыграет 5 мая на выезде с командой «Слоним-Сити». Совсем недавно команды померялись силами в товарищеском матче на поле слонимчан и хозяева оказались сильнее 6:4.
КАЛЕНДАРЬ
игр чемпионата Гродненской области по футболу сезона 2019 года с участием земляков