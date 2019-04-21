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Клирик Свято-Петро-Павловсого собора иерей Александр Богдан объяснил, что аборт даже на самом раннем сроке беременности является убийством нерожденного младенца, и затронул различные аспекты этой темы. Священник объяснил, что проблема абортов сможет решиться, если будет решена проблема нравственности в нашем обществе. Нарушение заповеди «Не прелюбодействуй» зачастую является причиной нарушения заповеди «Не убивай». 

Фотовыставка «Спасай взятых на смерть»

Фотовыставка «Спасай взятых на смерть»

Фотовыставка «Спасай взятых на смерть»

 

 

 

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