"Нет сомнений в том, что наши люди действительно чувствуют себя хозяевами на своей земле, любят свою малую родину...". Ивьевчане высказали свое мнение о Послании Президента

Источник материала: Ивьевский край

С. ВИСКОВСКАЯ, пенсионерка:

— С удовольствием услышал от нашего Президента слова заботы о пенсионерах. И то, что в 2019 году будут продолжать расти пенсионные выплаты. Забота о пожилых людях и стариках всегда говорит о цивилизованности и гуманности всякого общества. «Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50 процентам, но не ниже 40, как это принято во всем мире». И если об этом сказал Глава государства, значит, так оно и будет. Мы привыкли верить ему. Вселяют оптимизм и слова о том, что надо позволить работать опытным, талантливым, способным, законопослушным людям пенсионного возраста. Если, конечно, они того сами желают. Потому что, что тут говорить, их ответственность и профессионализм порой дают хорошие итоги.

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, мать инвалида детства:

— «Правительство, местные органы власти, представители частного бизнеса, вы всегда должны помнить, что у нас есть еще одна категория граждан, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. Это люди, имеющие инвалидность, с ограниченными возможностями.

Основные задачи здесь две — создать систему дополнительных стимулов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку. Чтобы они были трудоустроены и нормально жили» — очень злободневная тема для нашего города и района. Людям с ограниченными возможностями совершенно негде трудоустроиться, негде общаться, кроме Территориального центра социального обслуживания населения, который действительно несколько облагородил их жизнь, сделал ее не такой серой.

РЕГИНА НЕХВЕДОВИЧ, жительница города Ивье:

— В нынешнем году, как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, необходимо завершить в основном работу по благоустройству и озеленению страны. Чистота, эстетика — это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это здоровье людей. Мы все без исключения ответственны за наведение порядка и его поддержание. Все должны подключиться к этой работе — местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно, сами жители.

Нет сомнений в том, что наши люди действительно чувствуют себя хозяевами на своей земле, любят свою малую родину.

У нас много делается в этом вопросе. Хотелось бы, чтобы были ужесточены меры к тем, кто выбрасывает из окон мусор, загаживает подвалы. Но, конечно же, и РУП ЖКХ должен выполнять свою работу по техническому обслуживанию нежилых помещений многоэтажных домов.

ДАНУТА РАСЮКЕВИЧ,ветеран педагогического труда:

— Очень порадовали слова о том, что с 1 января 2021 года откроет свои двери для одаренных детей из всех регионов страны Национальный детский технопарк. Это достойно нашей системы образования, наших разумных и хороших детей, чья образованность славится во всем мире.

«Нам необходимо, — сказал Александр Григорьевич, — ориентироваться на подготовку специалистов с учетом реальных потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства».

ЛЮБОВЬ РЯБИКОВА, пенсионерка:

«Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский, в который мы душу вложили, люди гибли, вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние.

Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце — он потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять — разум или сердце?» Мудро и сильно сказано. И мы благодарны нашему Президенту за такую постановку вопроса.

Людмила Альбиновна Лихорад, пенсионер, бывший учитель, заместитель директора по воспитательной работе Субботникской средней школы:

- Наиболее актуальные вопросы, которые меня затронули, зацепили, если можно так выразиться, связаны с такими темами, как социальное иждивенчество, культура, образование.

Мысли по этому поводу:

Я считаю, что каждый человек, независимо от пола и возраста, должен вносить свою лепту на благо общества, работать по мере возможностей – здоровья, возраста и так далее.

Если говорить о культуре, то, я за пропаганду белорусских истоков. Хотелось бы видеть больше именно наших, белорусских фильмов, именно наших, белорусских, талантливых артистов, актеров.

Многое в Беларуси сегодня делается для развития образования: от доступности детских садов до уровня знаний в школах. Перед педагогами страны поставлены четкие задачи. У белорусских учителей сегодня также появилась пища для размышлений и стимул хорошо учить и учиться самим. Полностью согласна, что необходимо вводить инновации в сферу образования. Мне кажется, что надо вводить их именно в школы, потому что все начинается со школы, с малого.