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Умер на бегу

22.04.2019 06:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЮРИЙ БЛИНОВ умер на бегу... Как легендарный марафонец, принесший афинянам весть о победе над персами. Увы, Юра таким невозможно ранним финалом нас шокировал…

Умер на бегу
Я познакомился с ним после одного из матчей "Крумкачоў". Парень в майке с надписью "Бліноў" и шортах в одиночку противостоял бригаде ОМОНа, пытавшейся выдворить со стадиона болельщиков "воронов", ждавших футболистов из раздевалки. Он сильно заикался, особенно, когда был взволнован, но не отступал. Его отвага и упорство убедили милицейского начальника, и он дал команду оставить людей в покое.

Юрий пригласил меня на свой концерт в к/з "Верхний город". Но удивил еще до его начала. Минут за десять он вышел на сцену и, найдя глазами нас с Лешей Важником и еще нескольких знакомых, спустился в зал, обнял и поблагодарил за то, что мы пришли. И делал так почти всегда.

Играл Блинов вдохновенно, как и всё, чем занимался. Он был лауреатом десятка международных пианистических конкурсов. На одном из концертов блистательно исполнял концерт Шостаковича для фортепиано с оркестром - произведение, требующее от исполнителя высокой физической отдачи.

Все время искал новые направления в творчестве. Играл дуэты с исполнителями других инструментов. Например, с выдающейся гобоисткой из Франции Марикой Ломбарди. А какой шикарный фортепианный концерт они дали вместе с Софией Гулак 26 апреля прошлого года в Филармонии. В заключение волшебного вечера маэстро в четыре руки выдали виртуозную пьесу, после которой зал взлетел из кресел и бешено колотил в ладони!

Юра Блинов был родом из Дрогичина Брестской области. В благодарность родному городу учредил там международный конкурс юных музыкантов "Палескi агеньчык", который проводился раз в два года. Он вкладывал в этот прекрасный проект душу и немалые средства и в дальнейшем продолжал помогать юным дарованиям. Так, минувшей осенью он вместе с 17-летним аккордеонистом Антоном Малеёнком дал изумительный концерт в "Верхнем городе". А 29 апреля, то есть через неделю, там же должен состояться концерт "Молодые виртуозы" в рамках его нового проекта.


Еще 12-летним мальчиком Юра дебютировал на легендарной сцене Ленинградской филармонии вместе с симфоническим оркестром БССР.

Блинов десять лет прожил в США, учился и побеждал там в международных конкурсах. Его пригласили участвовать в мероприятиях, посвященных Играм в Солт-Лейк-Сити и выступить в одном из залов знаменитого Карнеги-холла. 

Он легко находил общий язык с людьми не только потому что был широко образован, воспитан и чрезвычайно доброжелателен, но и оттого, что владел богатой языковой палитрой - беларускай и украинской мовами, а также английс м, немецким, французским, польским, итальянским...

Он истово болел за "Крумкачоў"! Когда любимый клуб остро нуждался в средствах и объявил краудфандинг, Юра "отстегнул" значительную сумму, которая во многом позволила "крумкам" завершить чемпионат 2017 года. И по-детски радовался, что в качестве бонуса получил приглашение участвовать в тренировках профессиональных футболистов. В детстве он об этом мечтал! А вскоре Юрий стал соучредителем новых "Крумкачоў" (теперь НФК).

Блинов был виртуозным пианистом и композитором-новатором, доктором музыкальных искусств. Он мечтал привезти в Минск звезду мирового футбола Тони Крооса, которому посвятил фортепианный концерт "Concerto-Krooso". Тони заочно благодарил Юрия, но переговоры с его агентами успехом не увенчались.

Юрий был удивительно полифоническим человеком, которого интересовало и волновало всё прекрасное и значимое. Он ревностно наблюдал за климатическими изменениями и публиковал свои наблюдения в facebook.com. Первые листики, первые всходы, цветы - не мог пройти мимо красоты, чтобы не запечатлеть её и не поделиться этим с другими.

Всегда делился впечатлениями о поездках. Буквально пару недель назад опубликовал фотоэкскурсию и рассказ о посещении центрального кладбища Вены, где покоятся Бетховен, Брамс, Шуберт, отец и сын Штраусы...

В прошлую субботу мы встретились перед первым матчем сезона НФК - "Орша", обнялись. Юра всегда обнимал друзей. В перерыве подошел к нам и, словно извиняясь, сообщил: поеду домой - у меня жар...

Бег был одним из его увлечений и одной из жизненных радостей. Юра бегал много. Первый полумарафон преодолел в Мюнхене в 2015-м, первый марафон - в Киеве в 2017-м. Сегодня он бежал полумарафонскую дистанцию в Гомеле. Может, не успел восстановиться после болезни. Может, сумасшедший темп жизни, который он себе задал, сломал его могучий тренированный организм... Ему стало нехорошо по ходу бега, он непривычно отставал, но не желал сходить с дистанции, ибо не привык бросать начатое дело. Рухнул за пять метров до финишной черты...

Юра дарил так много тепла всем, кто его знал и любил, что теперь нам, привыкшим к его общению, обаянию, улыбке, будет зябко и одиноко.

Твоя музыка, твое тепло - с нами.

Прощай, Юрий! Светлая память...

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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ЮРИЙ БЛИНОВ умер на бегу... Как легендарный марафонец, принесший афинянам весть о победе над персами. Увы, Юра таким невозможно ранним финалом нас шокировал…
 
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