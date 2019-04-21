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Дизайнеры показали, как стильно обустроили интерьер в большой квартире «Маяка Минска»

22.04.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дизайн-проект квартиры площадью 112 м² разработала студия интерьера «ДиКинг». Жилье, как и большинство новостроек, сдавалось со свободной планировкой. Такой вариант обычно пугает будущих жильцов, а вот дизайнерам, наоборот, интереснее работать со свободным пространством. Главное, спланировать все грамотно. Смотрите, как с этой задачей справились профессиональные дизайнеры.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Квартира оказалась солнечной, с высокими потолками и панорамными окнами. Все эти преимущества дизайнеры подчеркнули светлыми тонами и природными материалами в отделке.

— Сразу продумали функционал: радиаторы заменили внутрипольными конвекторами, в гостиной установили скрытую акустическую систему и обшили жилые комнаты звукоизоляционной системой, а всю квартиру оснастили системой «умный дом».


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Прихожая

В прихожей установлено зеркало с фацетом на всю высоту, напротив которого расположен шкаф для временной одежды, для остальных вещей предусмотрена гардеробная.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

— Учитывая большую высоту потолков, в интерьер хорошо вписались двери-невидимки с большей высотой, завершением которых является плинтус скрытого монтажа. Легкая встроенная подсветка вдоль коридора над плинтусом обеспечивает более комфортное перемещение в ночное время, — рассказали дизайнеры.

Кухня — гостиная

Гостиную с кухней разделяет перегородка с небольшим столиком, над которым в качестве освещения использованы светильники в виде птиц.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Кухонный гарнитур выполнен в светлых тонах, чтобы визуально растворить его в интерьере.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Вся бытовая техника — встроенная.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Рабочая поверхность облицована роскошным широкоформатным керамогранитом, который также можно увидеть в гостиной в зоне за ТВ.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Детская для мальчика

Эта комната создавалась на вырост. Зону отдыха от рабочей визуально отделили за счет наращивания стен и потолка, обозначив их другими материалами, — рассказывает дизайнер.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

У кровати расположили большую карту, чтобы отмечать на ней все места путешествий. Возле зоны со встроенным шкафом разместили небольшой спортивный уголок.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Комната для девушки

Интерьер комнаты для старшей дочери заказчиков выполнен в более нежных тонах и «мягких» материалах. Например, изголовье кровати сделано из мягких стеновых панелей. Эта деталь добавляет комнате уюта.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Рабочая зона отделена от зоны отдыха небольшим подиумом с подсветкой и изящной металлической перегородкой, которая красиво переходит в вазон с растениями.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Напротив рабочей зоны — большое кресло со стабилизированными панелями на стене.

Спальня

В спальне, как и во всей квартире, поддерживается светлая цветовая гамма. Общая конструкция в зоне изголовья кровати объединяет стилистическое решение интерьера спальни.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Тумба под ТВ плавно переходит в туалетный столик с зеркалом на всю высоту. Зоной для хранения служит встроенный шкаф-купе на всю высоту с эффектным фасадом из рейки и тонированного стекла, которое будет отличной защитой от пыли.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Ванная комната

Изюминка ванной комнаты — отдельно стоящая ванна, которую подчеркивает скрытая стеновая подсветка за ней, создавая легкий эффект портала.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Стиральная и сушильная машины спрятаны за закрытыми фасадами, чтобы не акцентировать на них внимание. В этой части помещения дизайнеры поиграли с укладкой стеновой плитки, сочетая ее с латунными бортиками и зеркальными вставками.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Санузел

Санузел получился небольшой, но очень вместительный. В нем есть душевая кабина, место для умывания, тумба для хранения и инсталляция.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Цветовая гамма выбрана спокойная, основная плитка подобрана под бетон. Акцентом является стенка в душевой с широкоформатной плитой на всю стену под оникс.

Гардеробная

В гардеробной предусмотрены шкафы с открытыми фасадами, что экономит пространство.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Также в гардеробной разместили электрощитки по распределению электричества в квартире и по умному дому.

Лоджия

На лоджии разместили большой шкаф в той же стилистике, что и шкафы в прихожей. Для декора использовали цветочные композиции на стене.


Фото:Фото: предоставлено студией дизайна интерьера «ДиКинг»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.

 
 
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