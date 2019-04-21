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Дизайнеры показали, как стильно обустроили интерьер в большой квартире «Маяка Минска»
Источник материала: Tut.by
Дизайн-проект квартиры площадью 112 м² разработала студия интерьера
Квартира оказалась солнечной, с высокими потолками и панорамными окнами. Все эти преимущества дизайнеры подчеркнули светлыми тонами и природными материалами в отделке.
— Сразу продумали функционал: радиаторы заменили внутрипольными конвекторами, в гостиной установили скрытую акустическую систему и обшили жилые комнаты звукоизоляционной системой, а всю квартиру оснастили системой «умный дом».
Прихожая
В прихожей установлено зеркало с фацетом на всю высоту, напротив которого расположен шкаф для временной одежды, для остальных вещей предусмотрена гардеробная.
— Учитывая большую высоту потолков, в интерьер хорошо вписались двери-невидимки с большей высотой, завершением которых является плинтус скрытого монтажа. Легкая встроенная подсветка вдоль коридора над плинтусом обеспечивает более комфортное перемещение в ночное время, — рассказали дизайнеры.
Кухня — гостиная
Гостиную с кухней разделяет перегородка с небольшим столиком, над которым в качестве освещения использованы светильники в виде птиц.
Кухонный гарнитур выполнен в светлых тонах, чтобы визуально растворить его в интерьере.
Вся бытовая техника — встроенная.
Рабочая поверхность облицована роскошным широкоформатным керамогранитом, который также можно увидеть в гостиной в зоне за ТВ.
Детская для мальчика
Эта комната создавалась на вырост. Зону отдыха от рабочей визуально отделили за счет наращивания стен и потолка, обозначив их другими материалами, — рассказывает дизайнер.
У кровати расположили большую карту, чтобы отмечать на ней все места путешествий. Возле зоны со встроенным шкафом разместили небольшой спортивный уголок.
Комната для девушки
Интерьер комнаты для старшей дочери заказчиков выполнен в более нежных тонах и «мягких» материалах. Например, изголовье кровати сделано из мягких стеновых панелей. Эта деталь добавляет комнате уюта.
Рабочая зона отделена от зоны отдыха небольшим подиумом с подсветкой и изящной металлической перегородкой, которая красиво переходит в вазон с растениями.
Напротив рабочей зоны — большое кресло со стабилизированными панелями на стене.
Спальня
В спальне, как и во всей квартире, поддерживается светлая цветовая гамма. Общая конструкция в зоне изголовья кровати объединяет стилистическое решение интерьера спальни.
Тумба под ТВ плавно переходит в туалетный столик с зеркалом на всю высоту. Зоной для хранения служит встроенный шкаф-купе на всю высоту с эффектным фасадом из рейки и тонированного стекла, которое будет отличной защитой от пыли.
Ванная комната
Изюминка ванной комнаты — отдельно стоящая ванна, которую подчеркивает скрытая стеновая подсветка за ней, создавая легкий эффект портала.
Стиральная и сушильная машины спрятаны за закрытыми фасадами, чтобы не акцентировать на них внимание. В этой части помещения дизайнеры поиграли с укладкой стеновой плитки, сочетая ее с латунными бортиками и зеркальными вставками.
Санузел
Санузел получился небольшой, но очень вместительный. В нем есть душевая кабина, место для умывания, тумба для хранения и инсталляция.
Цветовая гамма выбрана спокойная, основная плитка подобрана под бетон. Акцентом является стенка в душевой с широкоформатной плитой на всю стену под оникс.
Гардеробная
В гардеробной предусмотрены шкафы с открытыми фасадами, что экономит пространство.
Также в гардеробной разместили электрощитки по распределению электричества в квартире и по умному дому.
Лоджия
На лоджии разместили большой шкаф в той же стилистике, что и шкафы в прихожей. Для декора использовали цветочные композиции на стене.
Партнер проекта:
Студия дизайна интерьера
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