Главный тренер юношеской сборной Беларуси прокомментировал 11 шайб от Канады на ЧМ

Источник материала: Tut.by

Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси Евгений Есаулов в комментарии для пресс-службы ФХБ поделился мыслями о причинах разгрома от Канады на чемпионате мира в Швеции.



Евгений Есаулов. Фото: hockey.by

— К сожалению, играла одна команда — и это не сборная Беларуси. Мы наблюдали за происходящим. Вспышки были, однако это несколько смен, которые можно пересчитать по пальцам. Там мы делали то, что давало результат в предыдущих матчах. Не вижу проблем с физическим состоянием. Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились.

— Если не секрет, что сказали ребятам в раздевалке?

— Что все только начинается. В понедельник — очень непростая сборная Швейцарии, которая вроде бы пока не блещет, но может преподнести серьезный сюрприз. Надо мобилизоваться и сконцентрироваться. Будем готовиться и идти дальше.



Фото: iihf.com