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Главный тренер юношеской сборной Беларуси прокомментировал 11 шайб от Канады на ЧМ

22.04.2019 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси Евгений Есаулов в комментарии для пресс-службы ФХБ поделился мыслями о причинах разгрома от Канады на чемпионате мира в Швеции.


Евгений Есаулов. Фото: hockey.by

— К сожалению, играла одна команда — и это не сборная Беларуси. Мы наблюдали за происходящим. Вспышки были, однако это несколько смен, которые можно пересчитать по пальцам. Там мы делали то, что давало результат в предыдущих матчах. Не вижу проблем с физическим состоянием. Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились.

— Если не секрет, что сказали ребятам в раздевалке?

— Что все только начинается. В понедельник — очень непростая сборная Швейцарии, которая вроде бы пока не блещет, но может преподнести серьезный сюрприз. Надо мобилизоваться и сконцентрироваться. Будем готовиться и идти дальше.


Фото: iihf.com
 
 
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Главный тренер юношеской (U18) сборной Беларуси Евгений Есаулов поделился мыслями о причинах разгрома от Канады на чемпионате мира в Швеции.
 
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