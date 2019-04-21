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Пятикратная олимпийская чемпионка обручилась с партнершей по сборной
Источник материала: Партизан
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Летиции де Йонг. Об этом
Фото из Википедии
«К счастью, она согласилась! У нас будет свадьба!» — заявила спортсменка. Вюст и де Йонг состоят в отношениях с 2017 года.
Вюст — одна из самых титулованных представителей своего вида спорта. В активе 33-летней голландки 11 олимпийских медалей. Она пять раз становилась чемпионкой Игр. Наиболее удачной для Вюст стала Олимпиада в Сочи. На Играх в 2014 году она завоевала два «золота» и три «серебра». Результат стал лучшим среди всех участников Олимпиады.
Вюст — открытая бисексуалка. Она публично заявила об этом в 2009 году.
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Нидерландская конькобежка Ирен Вюст сделала предложение партнерше по сборной Летиции де Йонг. Об этом сообщает голландское издание De Telegraaf.
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