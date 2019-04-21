Беларусь-НАТО: Есть интрига

Очередной визит делегации НАТО в Минск напомнил о существующей практике проведения ежегодных совещаний по вопросам участия Республики Беларусь в Процессе планирования и оценки сил программы НАТО «Партнерство ради мира» (ПАРП). Среди участников совещания были представители Международного секретариата и управления военного партнерства НАТО, атташе по вопросам обороны при посольствах Польши, Литвы, Чешской Республики и ФРГ, ставшим в этом году Контактным Посольством НАТО. Следует отметить, что функционирование такого представительства НАТО в Минске и есть тот уровень взаимодействия, который себе позволяет белорусская сторона уже многие годы.





Пример сотрудничества с НАТО таких партнеров по ОДКБ, как Армения, Казахстан, для Беларуси сегодня не близок. Как уверяют некоторые белорусские чиновники, куда активней и перспективней развиваются военно-технические отношения с натовской Турцией. Правда, не стоило бы сбрасывать со счетов сотрудничества и участие МЧС Беларуси в некоторых учениях НАТО. А также активность Департамента международного военного сотрудничества МО РБ. Эта структура была создана пару лет назад специальным президентским указом и заметно дополнила, а где-то и усилила внешнеполитическую активность Минска. Особенно с США и Великобританией.



Эскорт-аналитика





Но было и время, когда Республика Беларусь была регулярным участником сессий Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом можно напомнить и тем, кто собирается попасть в будущий состав нижней палаты Нацсобрания РБ. Куда большую гражданскую активность проявляли тогда и разные экспертные инициативы, НГО, ратовавшие за всестороннее сотрудничество Беларуси с Североатлантическим альянсом. А пока, как метко заметила известный российский политолог Лилия Шевцова, появился целый класс аналитиков, сделавших своей профессией эскорт-услуги. Такая реальность с мозговедами-прагматиками наблюдается не только в Москве, но и в Минске.









Былое и думы





Для разного рода гражданских активистов, в качестве аргумента в пользу сотрудничества с НАТО, можно напомнить, как еще в мае 2002 года в Москве была создана Военная миссия связи НАТО . Это было самостоятельное подразделение Международного военного штаба НАТО . Ее наделили соответствующими дипломатическими привилегиями. Военная миссия призвана была содействовать расширению диалога Россия-НАТО путем обеспечения связи по вопросам взаимодействия между Военным комитетом НАТО в Брюсселе и министерством обороны Российской Федерации. Вторым офисом НАТО в Москве было Информбюро НАТО-- подразделение управления общественной дипломатии с задачей "распространен рмации о НАТО и о развитии отношений НАТО с РФ».





Сегодня, ничего этого с НАТО у РФ уже нет. Причины общеизвестны - агрессивные военные действия Москвы в Грузии и Украине. И как ответные меры- наращивание активности НАТО в этих странах с параллельным повышением уровней двустороннего диалога, взаимодействия с союзниками РФ по ОДКБ. Смысла сотрудничества с самой этой Организацией в НАТО не видят. Ведь сегодня вместо «Линии Сталина» рубежом обороны стала антизападная «Линия Путина» от Сухуми до Калининграда, где Минск занимает свое место. Надо полагать, в Брюсселе на этот счет иллюзий не питают.





НАТО или ОДКБ?





По некоторым экспертным оценкам, абсолютизация значения льготных поставок вооружений внутри ОДКБ сегодня все равно не позволяет компенсировать привлекательность сотрудничества с НАТО, как все же выгодного донора для национальных систем безопасности. Речь идет и об укреплении пограничной инфраструктуры, чтобы закрыть возможные «окна» в Европу для нелегальной миграции. Для находящейся географически в центре Европы и на восточном фланге НАТО Беларуси тема более чем актуальная.









Очевидное-невероятное





Время от времени всплывают рассуждения, что одной из форм проявления доверия должен стать общедоступный Информационный пункт НАТО в Минске, на открытие которого уже много лет белорусские власти не могут решиться. Судя по тому, что в последнем спиче Главкома ВС РБ тема «НАТО у порога дома» вообще отсутствовала, некоторые изменения в понимании ситуации есть. Но это еще не факт «потепления» отношения к этому военно-политическому Альянсу. Широкие массы в Беларуси по-прежнему будут оставаться в плену кремлевской пропаганды.





Сегодня уже для многих становится очевидным, что главной проблемой в возникшем после крымского блицкрига и войны на востоке Украины кризисе в отношениях России с Западом является отсутствие доверия, которому и должны способствовать подобные прошедшему в Минске совещанию по взаимодействию с НАТО, форумы различных форматов, где также должны участвовать эксперты, а не пропагандисты, а также реальные гражданские активисты. Именно они могут принудить услышать тех, кто не видит существующей реальной (а не гипотетической) угрозы масштабной войны с непредсказуемыми последствиями для всех.











