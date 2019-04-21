Стала известна дата объявления итогов выборов президента Украины

По словам Радченко, из-за праздников и выходных объявление официальных результатов может затянуться. Планируется, что окончательные итоги станут известны 30 апреля.





Отмечается, что предварительные результаты будут обнародованы уже через два-три дня.





Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 50 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.



