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Стала известна дата объявления итогов выборов президента Украины

22.04.2019 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала планируемую дату объявления окончательных итогов президентских выборов. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Радченко, передает ТСН.

По словам Радченко, из-за праздников и выходных объявление официальных результатов может затянуться. Планируется, что окончательные итоги станут известны 30 апреля.

Отмечается, что предварительные результаты будут обнародованы уже через два-три дня.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 50 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.


 
 
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала планируемую дату объявления окончательных итогов президентских выборов. Об этом сообщил член ЦИК Евгений...
 
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