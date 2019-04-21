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В Северной Македонии также прошли президентские выборы. Там есть необычный кандидат

22.04.2019 07:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пост претендуют всего три кандидата, мандат нынешнего президента Георге Иванова заканчивается 12 мая.


Блерим Река — северомакедонский профессор албанского происхождения.

Кандидатом от правящей коалиции является 55-летний Стэвен Пендаровски, который в своей компании отмечал интеграции страны в НАТО и ЕС.

Оппозиционная партия VMRO-DPMNE выдвинула 64-летнюю Гардану Силяновску-Давкову, которая выступала против соглашения с Грецией о переименовании страны и во время предвыборных выступлений она заявляла, что сделает все, чтобы ее пересмотреть, пишет НН.

А вот албанские оппозиционные партии поддержали 59-летнего Блерыма реку, который призвал к равенству между гражданами и необходимости ускорения реформ.

Кандидат может выиграть уже в первом туре, если получит 50% плюс один голос от общего числа зарегистрированных избирателей.


 
 
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На пост претендуют всего три кандидата, мандат нынешнего президента Георге Иванова заканчивается 12 мая.
 
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