В Северной Македонии также прошли президентские выборы. Там есть необычный кандидат





Блерим Река — северомакедонский профессор албанского происхождения.





Кандидатом от правящей коалиции является 55-летний Стэвен Пендаровски, который в своей компании отмечал интеграции страны в НАТО и ЕС.





пишет НН. Оппозиционная партия VMRO-DPMNE выдвинула 64-летнюю Гардану Силяновску-Давкову, которая выступала против соглашения с Грецией о переименовании страны и во время предвыборных выступлений она заявляла, что сделает все, чтобы ее пересмотреть,НН.





А вот албанские оппозиционные партии поддержали 59-летнего Блерыма реку, который призвал к равенству между гражданами и необходимости ускорения реформ.





Кандидат может выиграть уже в первом туре, если получит 50% плюс один голос от общего числа зарегистрированных избирателей.



