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Лукашенко готовится к поездке в Китай

22.04.2019 07:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко примет участие во втором международном форуме инициативы «Пояс и Путь», который состоится в Китае. Беларусский президент может выступить на форуме одним из первых, сообщил в эфире беларусского телевидения посол нашей страны в КНР Кирилл Рудый.

«Мы являемся примером и показателем успешности инициативы «Пояс и Путь». В апреле месяце будет форум, на который приглашен наш президент. Китайская сторона предложила выступить нашему президенту в числе первых, чтобы мы как раз показали хороший яркий пример успеха «Пояса и Пути», поскольку нам действительно есть что показать за прошлый год», — сказал он в интервью программе «Главный эфир».

Кирилл Рудый отметил, что кроме мероприятий форума, готовится и двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Си Цзиньпином. По ее итогам может быть подписан ряд документов. Они готовятся на уровне правительств. В частности посол упомянул, что в связи с проведением Года образования Беларуси в Китае активно работает отечественное министерство образования.

 
 
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Александр Лукашенко примет участие во втором международном форуме инициативы «Пояс и Путь», который состоится в Китае. Беларусский президент может выступить на...
 
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