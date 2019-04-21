Лукашенко готовится к поездке в Китай

«Мы являемся примером и показателем успешности инициативы «Пояс и Путь». В апреле месяце будет форум, на который приглашен наш президент. Китайская сторона предложила выступить нашему президенту в числе первых, чтобы мы как раз показали хороший яркий пример успеха «Пояса и Пути», поскольку нам действительно есть что показать за прошлый год», — сказал он в интервью программе «Главный эфир».





Кирилл Рудый отметил, что кроме мероприятий форума, готовится и двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Си Цзиньпином. По ее итогам может быть подписан ряд документов. Они готовятся на уровне правительств. В частности посол упомянул, что в связи с проведением Года образования Беларуси в Китае активно работает отечественное министерство образования.



