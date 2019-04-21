Саудовская Аравия и ОАЭ направят $3 миллиарда помощи Судану





Протестующий с флагом Судана, REUTERS / Umit Bektas





$500 миллионов в денежном эквиваленте поступят в Центральный банк Судана, а остальная сумма отправится в страну в виде продуктов питания, медикаментов и топлива, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.





Напомним, 11 апреля в официальном обращении к народу министр обороны Ахмед Авад Ибн Ауф объявил, что армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, и что он будет арестован и доставлен в безопасное место. Он также объявил, что на два года вводится переходный период, во время которого страной будет управлять военный совет, после чего должны состояться выборы.





Военные отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и нынешних чиновников из окружения отстраненного президента.

Армия Судана заявила, что не собирается выдавать аль-Башира Международному уголовному суду, где ему предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за вооруженный разгон повстанцев в Дарфуре. Его намереваются судить в Судане.



