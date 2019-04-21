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Влияние вентиляции в офисе на микроклимат и производительность труда

22.04.2019 09:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Влияние вентиляции в офисе на микроклимат и производительность труда
Фото из открытых источников

Летняя жара, осенняя сырость и зимний холод ухудшают самочувствие, заметно снижая продуктивность труда, провоцируя физическую и эмоциональную усталость и переутомление.

Задача работодателя – позаботиться о создании комфортных условий, в которых люди могли эффективно трудиться. Установка современной вентиляционной системы – именно то решение, которое позволит снять проблему с повестки дня. Оснащение офиса качественным оборудованием поможет поддерживать в офисе рабочую атмосферу.

Важность вентиляции для офиса

Система офисной вентиляции должна отличаться оптимальной мощностью и высоким показателем работоспособности. Ее задача состоит в следующем:

  • Качественное снабжение свежим воздухом рабочего пространства заданной площади;
  • Поддержка необходимого уровня кислорода и устранение углекислого газа;
  • Обеспечение заданных показателей температуры воздуха, необходимой для создания комфортного микроклимата.

Использование проветривания нельзя читать эффективной альтернативой системе кондиционирования: приток воздуха осуществляется неравномерно, нет возможности регулировать и поддерживать его температуру, существует вероятность сквозняков. Кроме того, чистота воздуха за окном офиса может быть сомнительной, что связано с местом расположения здания, например, на оживленной улице или вблизи промышленной зоны. Дискомфорт работникам могут создавать посторонние уличные шумы и запахи.  

Выбор системы вентиляции для офиса

Надежная и качественная система вентиляции способна обеспечить:

  • подачу воздуха в рабочее помещение и создание условий для его эффективной циркуляции;
  • предварительную очистку;
  • поддержку заданных показателей содержания кислорода;
  • увлажнение и озонирование;
  • контроль температурных показателей и поддержку заданных параметров.

Среди наиболее популярных систем, применяемых в офисных зданиях и учреждениях, можно выделить:

  1. Приточные системы. Обеспечивают эффективный оборот воздуха в помещениях площадью не более 100 м², путем его втягивания и замещения. Дополнительно может устанавливаться канальная система кондиционирования.
  2. Приточно-втягивающие системы. Обеспечивают втягивание и очистку воздушного потока. Воздух из помещения отводится благодаря специальному клапану. При необходимости система дополняется функцией увлажнения и поддержания температурного баланса.
  3. Система центрального кондиционирования и вентиляции. Она позволяет обеспечивать приток воздуха в одно или несколько помещений, помогает поддерживать заданную температуру, контролирует влажность.

Эксплуатация вентиляционной системы требует проведения регулярного технического контроля состояния, оценки рабочих параметров, а также текущего ремонта. Квалифицированное обслуживание позволяет исключить возникновение поломок, требующих узлового ремонта или замены оборудования.

Источник - https://hvm.by/.

 
 
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Правильная организация гигиены труда и поддержка микроклимата в помещении позитивно влияют на работоспособность сотрудников.
 
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