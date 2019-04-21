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Влияние вентиляции в офисе на микроклимат и производительность труда
22.04.2019 09:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Летняя жара, осенняя сырость и зимний холод ухудшают самочувствие, заметно снижая продуктивность труда, провоцируя физическую и эмоциональную усталость и переутомление.
Задача работодателя – позаботиться о создании комфортных условий, в которых люди могли эффективно трудиться. Установка современной вентиляционной системы – именно то решение, которое позволит снять проблему с повестки дня. Оснащение офиса качественным оборудованием поможет поддерживать в офисе рабочую атмосферу.
Важность вентиляции для офиса
Система офисной вентиляции должна отличаться оптимальной мощностью и высоким показателем работоспособности. Ее задача состоит в следующем:
Использование проветривания нельзя читать эффективной альтернативой системе кондиционирования: приток воздуха осуществляется неравномерно, нет возможности регулировать и поддерживать его температуру, существует вероятность сквозняков. Кроме того, чистота воздуха за окном офиса может быть сомнительной, что связано с местом расположения здания, например, на оживленной улице или вблизи промышленной зоны. Дискомфорт работникам могут создавать посторонние уличные шумы и запахи.
Выбор системы вентиляции для офиса
Надежная и качественная система вентиляции способна обеспечить:
Среди наиболее популярных систем, применяемых в офисных зданиях и учреждениях, можно выделить:
Эксплуатация вентиляционной системы требует проведения регулярного технического контроля состояния, оценки рабочих параметров, а также текущего ремонта. Квалифицированное обслуживание позволяет исключить возникновение поломок, требующих узлового ремонта или замены оборудования.
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Правильная организация гигиены труда и поддержка микроклимата в помещении позитивно влияют на работоспособность сотрудников.
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