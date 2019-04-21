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Космический телескоп Hubble представил новое впечатляющее фото

22.04.2019 09:34 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы НАСА и Европейского космического агентства опубликовали впечатляющую фотографию Южной Крабовидной туманности, сделанную телескопом Hubble, сообщает научный портал SciTechDaily.

Фото представлено к 29-летию телескопа, который был запущен 24 апреля 1990 года и с тех пор сделал сотни космических снимков, которые впечатляют как с научной, так и с эстетической точки зрения.

Южная Крабовидная туманность, созданная двойной звездной системой, является одним из многих объектов, которые Hubble представил людям за время своей работы. Это изображение не только дает ученым новую информацию о туманности, но и демонстрирует сохранившиеся возможности телескопа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астрономы НАСА и Европейского космического агентства опубликовали впечатляющую фотографию Южной Крабовидной туманности, сделанную...
 
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