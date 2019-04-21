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Сергей Румас рассказал об итогах работы в I квартале

22.04.2019 09:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сергей Румас рассказал об итогах работы в I квартале
БЕЛТА

«В 2019 году экономика набирает рост. Валовой внутренний продукт по результатам первого квартала вырос уже на 1,1% - это даже несколько выше прогноза правительства. Мы идем целенаправленно и планомерно к выполнению задачи, которую определил президент: рост ВВП практически в два раза - до $100 млрд к 2025 году. На этот год рост должен составить 4%. Но население, наверное, оценивает работу власти не по росту ВВП, а в первую очередь по доходам. Заработная плата за март превысила не только 1 тыс. руб., но и $500, то есть та целевая задача, которую ставил глава государства, уже достигнута», - главу белорусского правительства цитирует БЕЛТА.

По словам Сергея Румаса, в целом за квартал заработная плата составляет 1011 руб. 

«Но глава государства справедливо ориентирует правительство на работу с малообеспеченными слоями населения - с теми категориями, которым пока далеко до зарплаты 1 тыс.». 

Сергей Румас рассказал об итогах работы в I квартале
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ВВП Беларуси в январе-марте вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше прогноза правительства. Средняя зарплата в первом квартале...
 
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