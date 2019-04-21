Машина против шила. Поступки автовладельцев, которые бесят их соседей

Источник материала: Аргументы и факты

Залезть на тротуар

Нередко придворовые территории имеют дефицит парковочных мест. Автомобилисты ставят своих четырехколесных коней где придется. Чаще всего они заползают колесами на тротуар, чем ужасно досаждают окружающим. Машина перекрывает проход и заставляет родителей с детьми маневрировать между бамперов или уходить с тротуара и идти по проезду. А там тоже ездят машины, что создает большие неудобства для пешеходов. В общем, перекрывать пешеходный проход — это дурной тон. Кроме того, это нарушение предполагает штраф.

Встать на газон

Парковка на газоне тоже не нравится соседям, потому что машины нарушают верховой плодородный слой почвы. После стоянки в дождь с последующим буксованием при выезде автомобиль разрывает газон. На долгое время там перестает расти трава и образуется некрасивое грязное болото. Естественно, соседи начинают негодовать. Летят жалобы во все инстанции. В итоге активисты могут сфотографировать припаркованный на газоне автомобиль и отправить фото в контролирующие органы...

Закрыть пожарное место

Перекрывать припаркованной машиной подходы к подъезду — это тоже дурной тон, так как жильцам трудно проходить с колясками и с сумками из магазина. Но самое неприятное — это встать на выделенном месте для пожарных машин. Это вызывает обоснованные возмущения у общественников, вооруженных мобильным приложением «Активный гражданин». Штраф за «нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям» немаленький.

Гонять по двору

Очень пугает жильцов быстрый проезд автомобилей внутри жилых зон. По правилам там нельзя ездить быстрее 20 км/ч, но если с такой скоростью проскочить мимо дома, где гуляют дети, то возмутившиеся родители могут не только поругаться, но и проучить водителя. Проколотые колеса во дворах не редкость.

Блокировать проезд

Часто, не найдя свободного места, кто-то оставляет машину прямо на одном из проездов, считая, что до утра никому не потребуется выезжать из двора. Однако бывает всякое, и нуждающимся приходится ползти задним ходом через весь двор к другому выезду, чтобы выбраться на дорогу. Естественно, такое перекрытие дороги тоже раздражает. Однако не стоит причинять вред перекрывшей проезд машине. Это чревато судебным иском. Гораздо проще сфотографировать нарушителя и вызвать ГАИ.

Прогревать двигатель под окнами

Еще одним раздражающим фактором является прогревание автомобиля ранним утром под окнами квартир на первых этажах зданий. С помощью дистанционного запуска владельцы заводят мотор из дома и приходят к машине через 20-30 минут, когда салон полностью прогреется и облака едкого дыма проникнут в открытые форточки соседей.

Самозахват паркинга

Самый раздражающий поступок автовладельцев, который вызывает протесты не только у пешеходов, но и других водителей. Сначала кто-то начинает распихивать записки с требованием не занимать «его место». Затем в ход идут другие методы: прокалывание колес и драки. Это уже уголовные преступления, расценивающиеся как хулиганство. За них можно не только лишиться денег, но и угодить за решетку. Паркинг у дома является общественной собственностью. И только собрание жильцов может решить, кто и как может оставлять машины на приватизированной или выкупленной домовым комитетом земле.