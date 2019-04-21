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Президентские выборы могут быть назначены в 2020 году

22.04.2019 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Президентские выборы могут быть назначены в 2020 году
БЕЛТА

«Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», - в интервью телеканалу СТВ рассказала председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина высказала предположение: чтобы не созывать внеочередную сессию, именно на весенней сессии будет не только названа дата – выборы будут назначены. 

Президентские выборы могут быть назначены в 2020 году
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Президентские выборы могут быть назначены на весенней сессии парламента. Тогда же, вероятнее всего, определится дата.
 
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