На заправке в Толочинском районе дотла сгорел внедорожник

Источник материала: Tut.by

В Толочинском районе на территории автозаправки сгорел внедорожник. Об этом сообщили в МЧС.





Информация о пожаре на АЗС, расположенной на 548-м километре трассы М1, поступила спасателям 21 апреля в 21.31. Когда работники МЧС прибыли на место, автомобиль «Ховер», находящийся вблизи автозаправочной колонки, был полностью охвачен огнем. Спасатели ликвидировали возгорание.

В результате пожара транспортное средство полностью уничтожено огнем и восстановлению не подлежит. Как стало известно, внедорожник 2012 года выпуска принадлежит открытому акционерному обществу «Толочинский райагросервис».





По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются. Рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем.