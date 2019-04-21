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На заправке в Толочинском районе дотла сгорел внедорожник
Источник материала: Tut.by
В Толочинском районе на территории автозаправки сгорел внедорожник. Об этом
Информация о пожаре на АЗС, расположенной на 548-м километре трассы М1, поступила спасателям 21 апреля в 21.31. Когда работники МЧС прибыли на место, автомобиль «Ховер», находящийся вблизи автозаправочной колонки, был полностью охвачен огнем. Спасатели ликвидировали возгорание.
В результате пожара транспортное средство полностью уничтожено огнем и восстановлению не подлежит. Как стало известно, внедорожник 2012 года выпуска принадлежит открытому акционерному обществу «Толочинский райагросервис».
По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются. Рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем.
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Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем.
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