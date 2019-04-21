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В Минской области прошло родительское собрание «Безопасность детей – ответственность взрослых»

22.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

18 апреля 2019 года на Минщине прошло XII областное родительское собрание «Безопасность детей – ответственность взрослых». Участниками традиционного для столичного региона масштабного мероприятия в этом году стали более 4,5 тыс. родителей.

В преддверии больших майских праздников и летних каникул, в связи с занятостью родителей на производстве и на весенних полевых работах, второй год подряд для открытого диалога с родителями специалисты образования, здравоохранения, УВД, ГАИ, МЧС, практикующие психологи выезжают на крупные предприятия, в агрохозяйства и в организации Минщины.

Они обсуждают с родителями проблемы, которые актуальны сегодня для всего мира. Среди них: ответственность семьи и школы за воспитание ребенка, соблюдение детьми правил безопасного поведения в любой жизненной ситуации, состояние подростковой преступности, кризисы детско-родительских отношений. Особое место в этом году было уделено формам родительского контроля пребывания ребенка в сети Интернет, профилактике преступлений против половой неприкосновенности, наркомании, гибели и травмирования детей.


Областные межведомственные экспертные группы работали в этот день в Дзержинском и Минском районах. Так, на агрокомбинате «Дзержинский» в Фаниполе группу возглавила начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Татьяна Валентиновна Апранич. В качестве экспертов перед родителями выступали представители прокуратуры, ГАИ, УВД, МЧС, главного управления по здравоохранению облисполкома, областного клинического центра «Психиатрия-наркология» и областного института развития образования.

Открытая дискуссия с участием родителей прошла и на второй областной площадке, которая работала в Минском районе на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова в агрогородке Лесной. В мероприятии приняли участие представители различных структур Миноблисполкома, Минской областной детской клинической больницы, областного института развития образования и РУВД.

В аналогичном формате в этот день прошли родительские собрания во всех районах Минской области и в городе Жодино, где в диалог с родителями вступили руководители районных исполнительных комитетов, представители системы образования, здравоохранения, правоохранительных органов, духовенства, общественных организаций и объединений, кризисные психологи.


Так, В Клецком районе на базе Клецкого центра детского творчества открытый диалог родительского собрания открыл начальник управления по образованию, спорту и туризму Клецкого райисполкома Анатолий Николаевич Климович. С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя Клецкого районного исполнительного комитета Буйвило Геннадий Николаевич. Здесь в центре внимания звучал вопрос формирования жизнеутверждающих установок поведения у детей. Выступления экспертов – специалистов образования, психологов, медиков, представителей правоохранительных органов – сопровождались демонстрацией тематических фильмов, видеороликов, фотографий, что делало разговор присутствующих содержательно и эмоционально насыщенным. В течение родительского собрания работал «открытый микрофон», в рамках которого родители смогли задать вопросы выступающим и получить информативные ответы.

На двух крупных предприятиях Пуховичского района – ОАО «Пуховичинефтепродукт», ОАО «Голоцк» проведены родительские собрания с охватом 120 участников. С родителями и законными представителями детей общались представители различных государственных структур и ведомств, обращая внимание на профилактику травмирования и гибели несовершеннолетних от внешних причин, освещая вопросы профилактики семейного неблагополучия. Слезы на глазах родителей вызвал фильм, продемонстрированный сотрудниками Пуховичского РОЧС. В рамках проведения собраний были освещены актуальные проблемы воспитания современных подростков. В адрес родителей прозвучал призыв к формированию у детей позитивного отношения к жизни. Возникший диалог еще раз позволил каждому взрослому осознать степень ответственности за детей.

В г.Жодино 100 человек собрались на территории РУП «Минскэнерго» (филиал «Жодинская ТЭЦ»). Участники обсудили тот же вопрос – безопасность детей. Особое внимание в совместном диалоге родителей и представителей государственных органов и организаций обращено на меры профилактики подростковой преступности, в том числе наркомании; на профилактику гибели детей от внешних причин (суициды, пожары, ДДТТ, утопления и иные виды). Не обошли стороной и рассмотрение вопроса деструктивного влияния сети Интернет и борьбы с этим явлением.

Завершилось масштабное областное родительское собрание концертными программами с участием детей и педагогов.


 
 
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18 апреля 2019 года на Минщине прошло XII областное родительское собрание «Безопасность детей – ответственность взрослых». Участниками...
 
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