Легкоатлетические соревнования памяти Станислава Барташевича пройдут в Сморгони с 24 по 25 апреля.
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Открытие легкоатлетических соревнований "Дружба" памяти Станислава Барташевича
22.04.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Легкоатлетические соревнования памяти Станислава Барташевича пройдут в Сморгони с 24 по 25 апреля.
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Легкоатлетические соревнования памяти Станислава Барташевича пройдут в Сморгони с 24 по 25 апреля.
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