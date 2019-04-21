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Американский блогер снял обзор на сухпаек беларуской армии

22.04.2019 11:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американский блогер снял видео-обзор на сухой паек из беларуской армии. Видео есть на Youtube: оно набрало около 1,2 миллиона просмотров, больше трех тысяч комментариев и 21 тысячи лайков. Об этом сообщает ОНТ.

Блогера зовут Стив, на Youtube у него 1,1 миллиона подписчиков. Он снимает видео о том, как пробует сухпайки армий со всех уголков мира. Однажды к нему попал продуктовый набор из Беларуси, но как он пересек океан – автор не уточнил. Среди кулинарных (и не только) изысков беларуской армии – тушенка, гречка, хлебцы, ягодный джем, спички и влажные салфетки с ароматом клубники. Как ни странно, «солдатский набор» американцу пришелся по вкусу. Стив похвалил основные блюда, сказав, что по вкусу они напоминают домашнюю кухню и наполнены «экзотическими компонентами» (речь идет о киселе). Безусловным фаворитом блогера стал куриный паштет – со слов, американца, «лучший в рационе».

В комментариях иностранцы выражают симпатии беларускому армейскому дизайну, восторгаются ароматизированным влажным салфеткам, мечтают, чтобы их каждодневное меню стало хоть немного похожим на то, что показал Стив. Некоторые хвалят блогера за смелось есть отдельные продукты, в то время как многие бы не решились. Один из пользователей сети написал: «Это не просто консервная сталь, а брендовые продукты! Вроде тех, которыми мама набивала кладовую до того, как тебя не зачислили в колледж».

Читайте по теме: Британский блогер снимает видео о том, как путешествует по Беларуси

 
 
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Американский блогер снял видео-обзор на сухой паек из беларуской армии. Видео есть на Youtube: оно набрало около 1,2 миллиона просмотров, больше трех тысяч комментариев...
 
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