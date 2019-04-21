ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«А в Беларуси бы третий тур назначили». Как шутят в соцсетях про выборы в Украине

22.04.2019 09:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между  двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Порошенко. Петр еще вчера поздравил его с победой. Сегодня, 22 апреля, стали известны официальные результаты: Владимир Зеленский — шестой президент Украины с момента обретения независимости в 1991 году.

Конечно, беларусы не могли пройти мимо такого эпохального политическоо события: практически весь беларуский Facebook пестрит постами о Зеленском. Рассказываем, что пишут люди из страны, где президент не менялся с 1994-го года: 

Главный редактор «Имен» Денис Блищ 

«Поразительно, что люди умеют испытывать эйфорию по поводу помазания очередного чувака на власть. Это получается люди дожили до каких-то лет и еще не вкурили, что единственно верное отношение к любому политику — недоверие. А еще более верно строить свою жизнь самому без оглядки на тех, кто пытается управлять государством в рамках своих представлений о прекрасном. На 83% качество жизни рядового гражданина не зависит от тех, кто подписывает указы, а с остальными 17% можно справиться. Политик всегда разочарует, если от него чего-то ждать. Так и жизнь пройдет, епта. Слишком жирно тратить ее на политиков». 

Руководитель беларуского свободного театра Николай Халезин 

«Голосование в Украине протестно, а потому и легко предсказуемо. Полагаю, от 65:35 до 70:30. Несколько уникальных моментов сопровождают эти выборы, на мой взгляд. Первый. Украина выбирает человека, который не участвовал ни в одной политической дискуссии о том, что первостепенно важно для страны и каковы пути выхода из сложившейся непростой ситуации. Второй. Лидирующий кандидат не дал ни одного реального интервью, за исключением нескольких комплиментарных, изначально согласованных. Третий. Лидирующий кандидат ровным счетом ничего не пообещал украинцам, кроме общих «все будет хорошо».
Совокупность этих факторов создаёт уникальную стартовую диспозицию для Зеленского, когда он свободен в выборе инструментария для своих политических задач. Но, при этом, позволяет ситуации, под воздействием внешних факторов, соскользнуть в зависимость от олигархических структур и/или старых политических элит. А из исключительно позитивного в этой избирательной кампании – это факт того, что если антисемитизм на бытовом уровне в Украине, как и в других странах бывшего СССР, сохраняется, на глобальном уровне он уже полностью отсутствует.

Ну, а украинцев поздравляю с 6-м президентом, каким бы он в итоге ни стал! Для Беларуси и России – это недосягаемая высота политического процесса». 

Активист Андрей Стрижак 

«Зеленский – значит Зеленский. Не писал за всю кампанию ни слова о выборах в Украине. Лайком грешил, тут не скрою, но ничего не писал. Потому что слишком болит это все. Слишком много сил и души вложено в не чужую мне страну. Но, только вам, украинцам решать как будет жить ваша страна. Дорогие мои друзья и соседи. Демократия – это зачастую больно и неприятно, но диктатура - это всегда больно и неприятно. Знаю это на собственной шкуре и рад тому, что у вас есть сама возможность выбора. Из этих выборов нужно сделать выводы и работать дальше.

Выводы о том, что люди склонны верить обещаниям, что люди готовы голосовать против, даже когда нет четкого понимания что же тогда для них «за». Но, чудес не бывает, а розовые очки всегда бьются стеклами вовнутрь. Для правозащитников и гражданских активистов при любом президенте хватит работы. Что-то мне подсказывает, что работы для нас при новом президенте Украины будет никак не меньше чем при прошлом. Зеленский – значит Зеленский. Чтобы это ни значило. А что это на самом деле значит для вашей страны - мы увидим уже совсем скоро».

 

Фото обложки: Reuters 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между  двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом Владимиром...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хандурин: Порошенко повторил путь легендарного Уинстона Черчилля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • футболки с капюшоном женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика