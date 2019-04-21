«А в Беларуси бы третий тур назначили». Как шутят в соцсетях про выборы в Украине

Источник материала: KYKY

Вчера, 21 апреля, в Украине прошел второй этап президентских выборов. Украинцы выбирали президента между двумя кандидатами: комиком, актером и шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Порошенко. Петр еще вчера поздравил его с победой . Сегодня, 22 апреля, стали известны официальные результаты: Владимир Зеленский — шестой президент Украины с момента обретения независимости в 1991 году.



Конечно, беларусы не могли пройти мимо такого эпохального политическоо события: практически весь беларуский Facebook пестрит постами о Зеленском. Рассказываем, что пишут люди из страны, где президент не менялся с 1994-го года:

Главный редактор «Имен» Денис Блищ



«Поразительно, что люди умеют испытывать эйфорию по поводу помазания очередного чувака на власть. Это получается люди дожили до каких-то лет и еще не вкурили, что единственно верное отношение к любому политику — недоверие. А еще более верно строить свою жизнь самому без оглядки на тех, кто пытается управлять государством в рамках своих представлений о прекрасном. На 83% качество жизни рядового гражданина не зависит от тех, кто подписывает указы, а с остальными 17% можно справиться. Политик всегда разочарует, если от него чего-то ждать. Так и жизнь пройдет, епта. Слишком жирно тратить ее на политиков».

Руководитель беларуского свободного театра Николай Халезин



«Голосование в Украине протестно, а потому и легко предсказуемо. Полагаю, от 65:35 до 70:30. Несколько уникальных моментов сопровождают эти выборы, на мой взгляд. Первый. Украина выбирает человека, который не участвовал ни в одной политической дискуссии о том, что первостепенно важно для страны и каковы пути выхода из сложившейся непростой ситуации. Второй. Лидирующий кандидат не дал ни одного реального интервью, за исключением нескольких комплиментарных, изначально согласованных. Третий. Лидирующий кандидат ровным счетом ничего не пообещал украинцам, кроме общих «все будет хорошо».

Совокупность этих факторов создаёт уникальную стартовую диспозицию для Зеленского, когда он свободен в выборе инструментария для своих политических задач. Но, при этом, позволяет ситуации, под воздействием внешних факторов, соскользнуть в зависимость от олигархических структур и/или старых политических элит. А из исключительно позитивного в этой избирательной кампании – это факт того, что если антисемитизм на бытовом уровне в Украине, как и в других странах бывшего СССР, сохраняется, на глобальном уровне он уже полностью отсутствует.



Ну, а украинцев поздравляю с 6-м президентом, каким бы он в итоге ни стал! Для Беларуси и России – это недосягаемая высота политического процесса».

Активист Андрей Стрижак



«Зеленский – значит Зеленский. Не писал за всю кампанию ни слова о выборах в Украине. Лайком грешил, тут не скрою, но ничего не писал. Потому что слишком болит это все. Слишком много сил и души вложено в не чужую мне страну. Но, только вам, украинцам решать как будет жить ваша страна. Дорогие мои друзья и соседи. Демократия – это зачастую больно и неприятно, но диктатура - это всегда больно и неприятно. Знаю это на собственной шкуре и рад тому, что у вас есть сама возможность выбора. Из этих выборов нужно сделать выводы и работать дальше.



Выводы о том, что люди склонны верить обещаниям, что люди готовы голосовать против, даже когда нет четкого понимания что же тогда для них «за». Но, чудес не бывает, а розовые очки всегда бьются стеклами вовнутрь. Для правозащитников и гражданских активистов при любом президенте хватит работы. Что-то мне подсказывает, что работы для нас при новом президенте Украины будет никак не меньше чем при прошлом. Зеленский – значит Зеленский. Чтобы это ни значило. А что это на самом деле значит для вашей страны - мы увидим уже совсем скоро».

Фото обложки: Reuters