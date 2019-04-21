ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Падение диктатуры. Демонстранты в Судане против Временного военного совета

22.04.2019 10:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидеры протестных выступлений в Судане в воскресенье обещали активизировать демонстрации против военных правителей страны в рамках расширяющейся кампании за передачу власти гражданским лицам.

Демонстранты в Судане заявили о неприятии Временного военного совета.



Обращаясь к участникам митинга у министерства обороны в центре Хартума, один из лидеров протестного движения заявил, что демонстранты больше не признают Временный военный совет, который взял на себя властные полномочия после смещения президента Омара аль-Башира несколько дней назад.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры протестных выступлений в Судане в воскресенье обещали активизировать демонстрации против военных правителей страны в рамках расширяющейся кампании за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Как выглядел Брест-Литовск во время кайзеровской оккупации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика