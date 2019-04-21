Падение диктатуры. Демонстранты в Судане против Временного военного совета

Демонстранты в Судане заявили о неприятии Временного военного совета.













Обращаясь к участникам митинга у министерства обороны в центре Хартума, один из лидеров протестного движения заявил, что демонстранты больше не признают Временный военный совет, который взял на себя властные полномочия после смещения президента Омара аль-Башира несколько дней назад.