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Падение диктатуры. Демонстранты в Судане против Временного военного совета
Источник материала: Партизан
Лидеры протестных выступлений в Судане в воскресенье обещали активизировать демонстрации против военных правителей страны в рамках расширяющейся кампании за передачу власти гражданским лицам.
Демонстранты в Судане заявили о неприятии Временного военного совета.
Обращаясь к участникам митинга у министерства обороны в центре Хартума, один из лидеров протестного движения заявил, что демонстранты больше не признают Временный военный совет, который взял на себя властные полномочия после смещения президента Омара аль-Башира несколько дней назад.
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Лидеры протестных выступлений в Судане в воскресенье обещали активизировать демонстрации против военных правителей страны в рамках расширяющейся кампании за...
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