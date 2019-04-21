Саакашвили едет в Украину









По словам Саакашвили, он уже обратился с этой просьбой через своего юриста к Службе безопасности Украины. Он назвал запрет на въезд незаконным, и отметил, что хочет прилететь, в частности, для защиты себя в суде. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш».





«Я очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины. (...) Несправедливо, когда меня выгоняют из страны, которую я люблю так же, как свою родную Грузию», — сказал Саакашвили.





Напомним, в марте Саакашвили заявлял, что предет в Украину 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов. По его словам, он взял билет на это число, так как был уверен, что действующий президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.





Позже он заявил, что приедет в Украину после второго тура, высказал уверенность, что Порошенко не изберут главой государства.









В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года.





Летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушедшему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорваться на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко.





В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили и выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд в страну до 2021 года.