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Лукашенко поздравил Зеленского. А рассчитывал на победу Порошенко

22.04.2019 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.



"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.

Пи этом он выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

 

Лукашенко также пожелал Зеленскому осуществления всех планов на благо украинского народа.

Напомним, ранее Лукашенко, комментируя президентские выборы в Украине сначала высказал уверенность в том, что победит Петр Порошенко, а позже призвал украинцев во втором туре не голосовать за Зеленского.

 
 
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Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.
 
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