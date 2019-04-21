Лукашенко поздравил Зеленского. А рассчитывал на победу Порошенко









"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко.





Пи этом он выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.









Лукашенко также пожелал Зеленскому осуществления всех планов на благо украинского народа.