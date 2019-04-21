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Курс доллара к пятнице может упасть до 2,08 - это минимум с сентября 2018

22.04.2019 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар на минувшей неделе обновил минимумы с начала года. Может ли эта тенденция продолжиться? И как будут вести себя на белорусском валютном рынке евро и российский рубль?



Рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Прошедшая неделя отчасти напоминала позапрошлую валютную неделю. Во-первых, незначительно снизился евро к доллару. Пара евро-доллар снизилась с 1,1280 до 1,1240, или на 0,3%.

Во-вторых, на фоне высокой цены нефти продолжал значительно укрепляться к иностранным валютам российский рубль. Доллар в России за неделю снизился с 64,6 до 63,9, или на 1%.
Евро к российскому рублю снизился с 72,8 до 71,9, или на 1,3%. При этом евро к российскому рублю обновил минимумы с мая прошлого года.

Соответственно повели себя валюты и к белорусскому рублю. Доллар снизился на 0,86%, евро на 1,18%, российский рубль совсем незначительно подорожал – на 0,09%. В результате валютная корзина снизилась на 0,45%. Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к валютной корзине.

При этом и доллар, и евро обновили к белорусскому рублю минимумы с начала года.


Вероятнее всего, на следующей неделе продолжится укрепление российского рубля к иностранным валютам. У нас российский рубль может совсем незначительно подорожать: приблизительно до 3,28 за 100 российских. Доллар и евро продолжат дешеветь: доллар – до 2,08, евро – до 2,33.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар на минувшей неделе обновил минимумы с начала года. Может ли эта тенденция продолжиться? И как будут вести себя на белорусском валютном рынке евро и...
 
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