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Позор! Лукашенко перепутал давно умершего кардинала Свентека с митрополитом Кондрусевичем
Источник материала: Партизан
Выступая на «Линии Сталина» во время субботника, Александр Лукашенко посетовал, что после сноса крестов в Куропатах начал «возбухать» кардинал Казимир Свентек.
«Кто-то из мусульман правильно заметил, когда католики там начали возбухать — по-моему, Свентек там и еще другие, — чего вы, говорит, волнуетесь, злитесь — там же и мусульмане, и евреи, не только христиане», — сказал Лукашенко.
Его слова попали в телеверсию, однако из сообщений БелТА упоминание о Свентеке было убрано,
Дело в том, что Казимир Свентек умер в 2011 году в возрасте 96 лет. В 1994 он стал первым белорусским кардиналом, возглавив католическую церковь.
Казимир Свентек
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Выступая на «Линии Сталина» во время субботника, Александр Лукашенко посетовал, что после сноса крестов в Куропатах начал «возбухать» кардинал Казимир Свентек.
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