Позор! Лукашенко перепутал давно умершего кардинала Свентека с митрополитом Кондрусевичем

«Кто-то из мусульман правильно заметил, когда католики там начали возбухать — по-моему, Свентек там и еще другие, — чего вы, говорит, волнуетесь, злитесь — там же и мусульмане, и евреи, не только христиане», — сказал Лукашенко.





пишет Наша нива. Его слова попали в телеверсию, однако из сообщений БелТА упоминание о Свентеке было убрано,Наша нива.



