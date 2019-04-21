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Позор! Лукашенко перепутал давно умершего кардинала Свентека с митрополитом Кондрусевичем

22.04.2019 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выступая на «Линии Сталина» во время субботника, Александр Лукашенко посетовал, что после сноса крестов в Куропатах начал «возбухать» кардинал Казимир Свентек.

«Кто-то из мусульман правильно заметил, когда католики там начали возбухать — по-моему, Свентек там и еще другие, — чего вы, говорит, волнуетесь, злитесь — там же и мусульмане, и евреи, не только христиане», — сказал Лукашенко.

Его слова попали в телеверсию, однако из сообщений БелТА упоминание о Свентеке было убрано, пишет Наша нива.

Дело в том, что Казимир Свентек умер в 2011 году в возрасте 96 лет. В 1994 он стал первым белорусским кардиналом, возглавив католическую церковь.


Казимир Свентек


 
 
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Выступая на «Линии Сталина» во время субботника, Александр Лукашенко посетовал, что после сноса крестов в Куропатах начал «возбухать» кардинал Казимир Свентек.
 
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