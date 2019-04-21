Столкновения чеченцев и спецназа в Грузии: 40 раненых





«Пострадавшие при столкновениях 30 человек остаются в Телавской реферальной клинике, среди них 27 правоохранителей, один журналист и два участника акции», - заявила директор клиники Хатуна Чониашвили журналистам.





1tv.ge . По ее словам, состояние здоровья всех пациентов стабильное, основную часть из них выпишут в течение вечера. Хирургическое вмешательство никому не понадобилось, передает





В воскресенье жители Панкисского ущелья собрались в селе Ахметского района, чтобы помешать началу строительства малой ГЭС «Хадори 3». На место прибыл глава МВД Георгий Гахария и после почти часовых переговоров с местным населением заявил, что определенное соглашение достигнуто.





По его словам, строительная компания продолжит вести консультации с жителями, и если около 90% из них будут согласны, то строительство ГЭС продолжится. Гахария также сообщил, что спецназ покидает территорию ущелья, однако полиция будет патрулировать ее для обеспечения безопасности и порядка.

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.





сообщает «Интерфакс». Об этом«Интерфакс».





Местные жители протестовали против начала строительства ГЭС «Хадори-3» на реке Алазани. Ситуация обострилась после ввода дополнительных сил полицейского спецназа.





Утром 21 апреля при появлении новых подразделений МВД страны протестующие начали забрасывать силовиков камнями. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и открыл огонь резиновыми пулями. Среди полицейских и участников акции есть пострадавшие. Сотрудников МВД доставили в больницу, а жителям Панкисского ущелья оказывают помощь на месте.





К моменту публикации материала известно, что спецназ МВД отступил, а демонстранты собирают камни. Несколько участников протестов отправились в Телави на переговоры с представителями власти. Несмотря на это, протестующие подожгли строительную технику и бронетранспортеры МВД с помощью коктейлей Молотова.





oxu.az Строительство ГЭС «Хадори-3» в Панкиси должно завершиться через 12 месяцев, пишет









Ее мощность составит 5,4 мегаватта.





Местные активисты протестуют против строительных работ, утверждая, что это навредит экологии ущелья. Они заявляют, что не допустят строительства ГЭС. Несколько дней назад представители правительства Грузии побывали в Панкиси и пообещали решить все спорные вопросы, однако строительные работы все равно начались.



