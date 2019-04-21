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Почему некоторые дети Колодищ вынуждены ездить в школу за 30 км

22.04.2019 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проблема устройства детей в учреждения образования, вынудила жителя Минского района Александра Сергеевича обратиться на прямую линию Миноблисполкома.

— Недавно у нас была встреча с председателем нашего райисполкома, — пояснил Александр Сергеевич. — На ней жителям сообщили, что скоро в Колодищах будут строить школу, но конкретных сроков не обозначили.

Мужчина рассказал, что из-за тотальной нехватки мест в колодищанских школах и детских садах, ежедневно детей приходится возить в столичную Серебрянку. А это примерно 30 километров в одну сторону, пишет mlyn.by

— Это достаточно далеко. Мы хотели попробовать попасть в школу в микрорайоне Уручье, но и там мест совсем нет, — с грустью констатировал Александр Сергеевич.

Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, который проводил прямую линию, сообщил: сейчас ведется активный поиск финансирования для возведения учреждения образования.


— Сегодня в Минском районе сложилась такая ситуация, что в регионе не хватает как минимум 16 детских садиков и четырех школ. Конкретно в данном случае постройка учреждения образования запланирована специальной программой на 2019-2020 годы. Решается вопрос об источнике финансирования.



 
 
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Проблема устройства детей в учреждения образования, вынудила жителя Минского района Александра Сергеевича обратиться на прямую линию Миноблисполкома.
 
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