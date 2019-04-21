Почему некоторые дети Колодищ вынуждены ездить в школу за 30 км

— Недавно у нас была встреча с председателем нашего райисполкома, — пояснил Александр Сергеевич. — На ней жителям сообщили, что скоро в Колодищах будут строить школу, но конкретных сроков не обозначили.





mlyn.by Мужчина рассказал, что из-за тотальной нехватки мест в колодищанских школах и детских садах, ежедневно детей приходится возить в столичную Серебрянку. А это примерно 30 километров в одну сторону, пишет





— Это достаточно далеко. Мы хотели попробовать попасть в школу в микрорайоне Уручье, но и там мест совсем нет, — с грустью констатировал Александр Сергеевич.





Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, который проводил прямую линию, сообщил: сейчас ведется активный поиск финансирования для возведения учреждения образования.









— Сегодня в Минском районе сложилась такая ситуация, что в регионе не хватает как минимум 16 детских садиков и четырех школ. Конкретно в данном случае постройка учреждения образования запланирована специальной программой на 2019-2020 годы. Решается вопрос об источнике финансирования.







