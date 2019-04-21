Хандурин: Порошенко повторил путь легендарного Уинстона Черчилля

передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет общественный активист, депутат, блогер Дмитрий Хандурин. Какreplyua.net, об этом в своем блоге пишет общественный активист, депутат, блогер Дмитрий Хандурин.





Он отмечает, нет никаких сомнений в том, что Порошенко также, как и Черчиллю через некоторое время подавляющее большинство украинцев будет благодарно ему и народу будет стыдно за высказывания, которые бросали в его сторону, так же как это было в Великобритании.





По словам Хандурина, первый раз ему посчастливилось пообщаться с Порошенко в декабре 2013 года на Майдане. «Тогда я увидел в Порошенко сильного лидера и мудрого человека. Помню, как сейчас, я ему сказал: «Мы обязательно победим», он похлопал меня по плечу и сказал: «Обязательно»!», – вспоминает активист. Он добавляет, сейчас нет никаких сомнений в том, что Украина обязательно победит. Что касается новоизбранного президента Владимира Зеленского, то победителей не судят, Зеленского можно только поздравить и пожелать успехов. Читайте также – Зеленского можно уже поблагодарить только за одно это.



