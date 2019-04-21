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Латынина: "Мы тоже видели шоу, когда Путин на черном "Мерседесе" въезжает в Кремль"
Источник материала: Партизан
Международный обозреватель – об эпическом баттле кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко в Украине.
— Собирались ну просто как в Риме в Колизее на гладиаторов на это шоу, потому что демократия и есть шоу, в хорошем смысле шоу, — рассуждает Юлия Латынина на
А при авторитарном правлении мы тоже видели шоу, когда Путин при абсолютно зачищенных улицах въезжает на черном «Мерседесе» в Кремль и идет один посреди этой византийской пышности, которая, естественно, сделана из лучших западных материалов, и снимают всё это лучшие западные телекамеры, но пышность при этом византийская.
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Международный обозреватель – об эпическом баттле кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко в Украине.
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