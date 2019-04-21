







Эхе Москвы . — И вот когда у нас тут Мария Захарова с ужасом сказала: «Да это же шоу! У нас, слава богу, в России такого быть не может». Ну, конечно, в каждой стране свое шоу. В демократии — это вот гладиаторский поединок, баттл эпический. — Собирались ну просто как в Риме в Колизее на гладиаторов на это шоу, потому что демократия и есть шоу, в хорошем смысле шоу, — рассуждает Юлия Латынина на. — И вот когда у нас тут Мария Захарова с ужасом сказала: «Да это же шоу! У нас, слава богу, в России такого быть не может». Ну, конечно, в каждой стране свое шоу. В демократии — это вот гладиаторский поединок, баттл эпический.





А при авторитарном правлении мы тоже видели шоу, когда Путин при абсолютно зачищенных улицах въезжает на черном «Мерседесе» в Кремль и идет один посреди этой византийской пышности, которая, естественно, сделана из лучших западных материалов, и снимают всё это лучшие западные телекамеры, но пышность при этом византийская.



