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Латынина: "Мы тоже видели шоу, когда Путин на черном "Мерседесе" въезжает в Кремль"

22.04.2019 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный обозреватель – об эпическом баттле кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко в Украине.



— Собирались ну просто как в Риме в Колизее на гладиаторов на это шоу, потому что демократия и есть шоу, в хорошем смысле шоу, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — И вот когда у нас тут Мария Захарова с ужасом сказала: «Да это же шоу! У нас, слава богу, в России такого быть не может». Ну, конечно, в каждой стране свое шоу. В демократии — это вот гладиаторский поединок, баттл эпический.

А при авторитарном правлении мы тоже видели шоу, когда Путин при абсолютно зачищенных улицах въезжает на черном «Мерседесе» в Кремль и идет один посреди этой византийской пышности, которая, естественно, сделана из лучших западных материалов, и снимают всё это лучшие западные телекамеры, но пышность при этом византийская.


 
 
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Международный обозреватель – об эпическом баттле кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко в Украине.
 
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