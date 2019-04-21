Что может ухудшить отношения Беларуси с Украиной?

У Беларуси останутся теплые отношения с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов, заявил журналистам Александр Лукашенко.





Насколько стоит доверять словам главы белорусского государства?





В каком случае Беларусь будет рассматриваться как враг?





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— Каждый, кто не враг, для любого президента Украины будет важен. И тут Лукашенко прав: вне зависимости от того, Порошенко или Зеленский возглавят Украину, отношения останутся хорошими, — полагает Светлана Калинкина.





Другое дело, что между Беларусью и Украиной есть не афишируемый бизнес, особые связи олигархов, поставляющих энергоносители, нефть и так далее.





— Что будет с этим бизнесом, кто, как его будет делить, а если побеждает Зеленский, то явно будет передел бизнеса, сказать сложно. Но это уже больше касается наших олигархов, — говорит эксперт.





Для Украины, добавляет собеседница, важно не создавать еще одну горячую точку по периметру своих границ, поэтому даже в ущерб каким-то ценностям, идеалам демократии все президенты Украины всегда старались не заострять внимание на проблемах, а наоборот сглаживать их в отношениях с Беларусью.





— Думаю, то же самое будет делать и Зеленский, тем более что курс Украины в Евросоюз никто не отменял, а для этого важно не иметь проблем с соседями, — уверена Светлана Калинкина.





Что реально могло бы ухудшить отношения между Беларусью и Украиной?





— Появление в Беларуси российской военной базы и переход Беларуси на откровенно российские позиции. С территории Беларуси до Киева значительно ближе, чем из какой-нибудь Воронежской области. В этом случае Беларусь уже станет рассматриваться не просто как союзник врага, но и как враг, — отмечает эксперт.





Пока же белорусская сторона будет держаться до последнего и противостоять появлению в Беларуси российской военной базы.





— Но как долго такое продлится? И если это будет торг о власти, то Лукашенко придется согласиться на появление военной базы, — считает Светлана Калинкина.





Если не вмешается Москва





Основатель Движения «За свободу» Александр Милинкевич считает, что Беларусь и Украина заинтересованы в том, чтобы общая граница была дружелюбной, и пока так и происходит. Но зависимость Беларуси от России всех пугает, и украинцы боятся, чтобы эта граница не стала границей войны.





— Я не верю в этот вариант, но такая опасность всегда существует. В постсоветских странах очень многое зависит от личных отношений, но я полагаю, что кто бы ни стал президентом Украины, отношения с нами будут строиться более или менее нормально, — говорит политик.





Его больше беспокоит судьба самой Украины.





— Очевидно, что за Зеленским стоит один из мощнейших и обиженных олигархов, а я всегда думаю, нет ли там еще третьей силы, которая называется Кремль. На нашем пространстве такая опасность всегда существует, потому что Москва не успокоится, ей важно, чтобы Украина была недогосударством. Любые проблемы в Украине были бы победой Москвы, — полагает Александр Милинкевич. — Хотелось бы, чтобы Украина продолжала идти в Европу.





Политик не верит в кардинальные изменения отношений между Минском и Киевом, в военные действия или серьезную ссору.





— Для стран бывшего СССР сохранение добрых отношений важно хотя бы потому, что среди них есть Российская Федерация, которая хотела бы доминировать. Важно быть вместе, чтобы проявлять солидарность и противостоять одному такому мощному полюсу. А с Украиной у нас еще традиционно культурные отношения, исторические связи, менталитет, поэтому добрые отношения сохранятся, если в это не вмешается Москва, — подчеркивает Александр Милинкевич.



