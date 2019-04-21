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Тут и сказочке конец: белорусские хоккеисты проиграли 1:11 канадским сверстникам

22.04.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перегорели. Тренер белорусской сборной прокомментировал поражение от Канады на юниорском ЧМ U-18.

 Поединок завершился со счетом 1:11, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Чемпионат мира для игроков не старше 18 лет проходит в Швеции. И в первых двух матчах турнира белорусские юниоры успели удивить всех – победили Чехию и Финляндию. И пусть матч против канадцев не получился, наша команда все равно заслуживает похвалы.

В составе белорусской сборной единственную шайбу забросил Виталий Пинчук. Счет к этому времени был уже 0:8 в пользу канадцев.

— Не вижу проблем с физическим состоянием. Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились, — рассказал после матча главный тренер сборной Евгений Есаулов пресс-службе ФХБ.

Сегодня, 22 апреля, наши юниоры проведут заключительный матч на групповой стадии. Поединок Беларусь – Швейцария начнется в 16:30.

 


 
Теги: Минск
 
 
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Перегорели. Тренер белорусской сборной прокомментировал поражение от Канады на юниорском ЧМ U-18.
 
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