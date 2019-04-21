Тут и сказочке конец: белорусские хоккеисты проиграли 1:11 канадским сверстникам

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Поединок завершился со счетом 1:11,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Чемпионат мира для игроков не старше 18 лет проходит в Швеции. И в первых двух матчах турнира белорусские юниоры успели удивить всех – победили Чехию и Финляндию. И пусть матч против канадцев не получился, наша команда все равно заслуживает похвалы.





В составе белорусской сборной единственную шайбу забросил Виталий Пинчук. Счет к этому времени был уже 0:8 в пользу канадцев.





— Не вижу проблем с физическим состоянием. Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились, — рассказал после матча главный тренер сборной Евгений Есаулов пресс-службе ФХБ.





Сегодня, 22 апреля, наши юниоры проведут заключительный матч на групповой стадии. Поединок Беларусь – Швейцария начнется в 16:30.







