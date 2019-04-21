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Тут и сказочке конец: белорусские хоккеисты проиграли 1:11 канадским сверстникам
Источник материала: Партизан
Перегорели. Тренер белорусской сборной прокомментировал поражение от Канады на юниорском ЧМ U-18.
Поединок завершился со счетом 1:11,
Чемпионат мира для игроков не старше 18 лет проходит в Швеции. И в первых двух матчах турнира белорусские юниоры успели удивить всех – победили Чехию и Финляндию. И пусть матч против канадцев не получился, наша команда все равно заслуживает похвалы.
В составе белорусской сборной единственную шайбу забросил Виталий Пинчук. Счет к этому времени был уже 0:8 в пользу канадцев.
— Не вижу проблем с физическим состоянием. Уверен, причина — эмоциональное выгорание. В предыдущих поединках отдали очень много эмоций. Вроде как был выходной, парни улыбались, но все-таки психологически не справились, — рассказал после матча главный тренер сборной Евгений Есаулов пресс-службе ФХБ.
Сегодня, 22 апреля, наши юниоры проведут заключительный матч на групповой стадии. Поединок Беларусь – Швейцария начнется в 16:30.
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Перегорели. Тренер белорусской сборной прокомментировал поражение от Канады на юниорском ЧМ U-18.
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