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В графском парке Дворца Потемкина

22.04.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В графском парке Дворца Потемкина
В рамках проекта «Дворцово-парковый ансамбль — территория экотуризма и чистой экологии» произведена закупка и установка новых арт­объектов. Среди них — карета, мос­тик влюбленных, символическая арка, лавочка в форме сердец, урна в виде «лягушки», велопарковка и др. Выполнены они в технике ручной работы, то есть кованные. Арт­объекты сконцент­рированы в одном месте, что придает объем и величественность дизайну той эпохи. Когда смотришь на эти объекты, то ощущаешь, что попал в маленький город того времени. В летний период здесь будет организована «фотозона», где каждый сможет сделать снимок на память. Особое внимание, думается, это место вызовет у молодоженов — они смогут сделать незабываемые фотографии в своей свадебной фотосессии.
Также в рамках проекта произведена закупка цветов, кустарников, деревьев. Будет воссоздан фруктовый сад с плодовыми деревьями. По предварительным подсчетам, парк Дворца Потемкина обновится примерно на 60%.
Сергей Цуканов.
* * *
Как рассказал директор исторического музея Владимир Мищенко, продолжается реализация местных инициатив, и проект «Дворцово-парковый ансамбль — территория экотуризма и чис­той экологии» — яркий тому пример. На территории всего парка установлены энергосберегающие лампы, скульптурные композиции малой формы. Для увеличения видового разнообразия закуплено около 100 видов растений. Среди экзотических, к примеру, — японская сакура. Основная сумма полученных в рамках проекта средств пойдет на реконструкцию котельной, уже приобретена часть технологического оборудования, установка которого начнется после завершения отопительного сезона. Активное участие в реализации проекта, кроме музея, принимают районная ветеранская организация, районный Совет депутатов, молодежный парламент, волонтеры. Реализация проекта завершится в начале 2020 года.
Фото Александра Гавриленко
и Сергея Цуканова.
В графском парке Дворца Потемкина
В графском парке Дворца Потемкина
В графском парке Дворца Потемкина

 
 
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В рамках проекта «Дворцово-парковый ансамбль — территория экотуризма и чистой экологии» произведена закупка и установка новых арт­объектов. Среди них —
 
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