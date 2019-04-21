В графском парке Дворца Потемкина

Источник материала: Кричевская жизнь



В рамках проекта «Дворцово-парковый ансамбль — территория экотуризма и чистой экологии» произведена закупка и установка новых арт­объектов. Среди них — карета, мос­тик влюбленных, символическая арка, лавочка в форме сердец, урна в виде «лягушки», велопарковка и др. Выполнены они в технике ручной работы, то есть кованные. Арт­объекты сконцент­рированы в одном месте, что придает объем и величественность дизайну той эпохи. Когда смотришь на эти объекты, то ощущаешь, что попал в маленький город того времени. В летний период здесь будет организована «фотозона», где каждый сможет сделать снимок на память. Особое внимание, думается, это место вызовет у молодоженов — они смогут сделать незабываемые фотографии в своей свадебной фотосессии.

Также в рамках проекта произведена закупка цветов, кустарников, деревьев. Будет воссоздан фруктовый сад с плодовыми деревьями. По предварительным подсчетам, парк Дворца Потемкина обновится примерно на 60%.

Сергей Цуканов.

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Как рассказал директор исторического музея Владимир Мищенко, продолжается реализация местных инициатив, и проект «Дворцово-парковый ансамбль — территория экотуризма и чис­той экологии» — яркий тому пример. На территории всего парка установлены энергосберегающие лампы, скульптурные композиции малой формы. Для увеличения видового разнообразия закуплено около 100 видов растений. Среди экзотических, к примеру, — японская сакура. Основная сумма полученных в рамках проекта средств пойдет на реконструкцию котельной, уже приобретена часть технологического оборудования, установка которого начнется после завершения отопительного сезона. Активное участие в реализации проекта, кроме музея, принимают районная ветеранская организация, районный Совет депутатов, молодежный парламент, волонтеры. Реализация проекта завершится в начале 2020 года.

Фото Александра Гавриленко

и Сергея Цуканова.







