Соревновались молодые специалисты

Источник материала: Кричевская жизнь



Победители XII областного конкурса профмастерства среди рабочей молодежи названы в Могилеве. Большинство призовых мест по итогам трудовых соревнований досталось бобруйчанам, на втором мес­те по количеству наград – могилевчане, на третьем – представители Кричева.

По профессии машинист крана третье место занял Михаил Григорьев из ОАО «Кричевцементношифер».Среди токарей не было равных работнику ОАО «Кричевцементношифер» ­Александру ­Костюченко.

В конкурсе приняли участие 54 молодых специалиста – работники 18 крупнейших предприятий региона. Больше всего участников было заявлено по профессии электросварщик – 17 человек. На пути к победе конкурсанты прошли два серьезных испытательных этапа – практический и теоретический. Уровень их подготовки оценивали руководители структурных подразделений, мас­тера, ведущие инженеры и главные специалисты предприятий.

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