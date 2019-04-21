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Соревновались молодые специалисты

22.04.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Соревновались молодые специалисты
Победители XII областного конкурса профмастерства среди рабочей молодежи названы в Могилеве. Большинство призовых мест по итогам трудовых соревнований досталось бобруйчанам, на втором мес­те по количеству наград – могилевчане, на третьем – представители Кричева.

По профессии машинист крана третье место занял Михаил Григорьев из ОАО «Кричевцементношифер».Среди токарей не было равных работнику ОАО «Кричевцементношифер» ­Александру ­Костюченко.
В конкурсе приняли участие 54 молодых специалиста – работники 18 крупнейших предприятий региона. Больше всего участников было заявлено по профессии электросварщик – 17 человек. На пути к победе конкурсанты прошли два серьезных испытательных этапа – практический и теоретический. Уровень их подготовки оценивали руководители структурных подразделений, мас­тера, ведущие инженеры и главные специалисты предприятий.
Более подробно читайте в газете.

 
Теги: Могилев
 
 
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Победители XII областного конкурса профмастерства среди рабочей молодежи названы в Могилеве. Большинство призовых мест по итогам трудовых соревнований досталось...
 
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