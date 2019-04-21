|
Соревновались молодые специалисты
22.04.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
По профессии машинист крана третье место занял Михаил Григорьев из ОАО «Кричевцементношифер».Среди токарей не было равных работнику ОАО «Кричевцементношифер» Александру Костюченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победители XII областного конкурса профмастерства среди рабочей молодежи названы в Могилеве. Большинство призовых мест по итогам трудовых соревнований досталось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)