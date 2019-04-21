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«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» после 7-летней паузы 22 апреля возобновила регулярные рейсы в Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Именно через этот московский аэропорт пассажиры из Минска смогут воспользоваться десятками маршрутов компаний-партнеров нашего национального авиаперевозчика.
Пассажирам также станет удобнее добираться до северной и западной частей российской столицы и Московской области.
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» после 7-летней паузы 22 апреля возобновила регулярные рейсы в Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ ...
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