«Белавиа» возобновила рейсы в Шереметьево

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» после 7-летней паузы 22 апреля возобновила регулярные рейсы в Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Именно через этот московский аэропорт пассажиры из Минска смогут воспользоваться десятками маршрутов компаний-партнеров нашего национального авиаперевозчика.





Пассажирам также станет удобнее добираться до северной и западной частей российской столицы и Московской области.