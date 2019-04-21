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В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

22.04.2019 12:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Число погибших в результате схода оползня в Колумбии возросло до 19. Среди пострадавших – 5 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

Инцидент произошёл в департаменте Каука, на юго-западе страны. На месте происшествия работают бригады спасателей и спецтехника. Более 10 граждан всё ещё числятся пропавшими без вести.

В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

Разбирать завалы помогают добровольцы. Колумбийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий проинформировало, что причиной схода оползня стали сильные дожди.
 
 
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Новости Колумбии. Число погибших в результате схода оползня в Колумбии возросло до 19. Среди пострадавших – 5 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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