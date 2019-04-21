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Власти Шри-Ланки задержали более 20 человек, подозреваемых в серии взрывов
Источник материала: СТВ
Новости мира. На Шри-Ланке задержали более 20 человек в связи с прогремевшими накануне
Их допрашивают следователи. В воскресенье, когда верующие собрались в церквях на празднование Пасхи, боевики устроили целую серию терактов. Три взрыва прогремели в храмах, столько же в отелях.
Ещё две бомбы были активированы на западе острова и в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
Согласно последним данным жертвами атак стали 290 человек. Среди них граждане 11 стран. Ещё около полутысячи пострадали.
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Новости мира. На Шри-Ланке задержали более 20 человек в связи с прогремевшими накануне взрывами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подозреваемые...
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