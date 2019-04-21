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В Минске при пожаре спасли мать и её 6-летнюю дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске при пожаре в многоэтажке спасли мать и дочь.
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Дым шел из окна на шестом этаже. Установлено, что произошло загорание имущества на лоджии двухкомнатной квартиры.
В момент пожара в квартире этажом выше в гостях находились 26-летняя женщина с 6-летней дочерью. Из-за сильного задымления сотрудники МЧС спасли их и вывели на свежий воздух. Они не пострадали. Также из вышерасположенных этажей были эвакуированы 12 человек, среди которых 5 детей.
Пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждено имущество на лоджии, оконная рама лоджии и оконный блок, была закопчена квартира. Она пригодна для проживания.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – брошенный окурок с вышерасположенного этажа.
На минувших выходных на пожаре в Славгородском районе погиб одинокий пенсионер (
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Новости Беларуси. В Минске при пожаре в многоэтажке спасли мать и дочь. По информации МЧС, происшествие случилось днем 21 апреля. Прохожие сообщили о дыме из окна...
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