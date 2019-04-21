|
У православных начинается Страстная неделя: обычаи и значение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Католики Беларуси вступили в Пасхальную октаву. Празднование Воскресения Христова традиционно в костёлах длится 8 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Православные христиане вступают в Страстную неделю, или Седмицу. В это время церковь вспоминает последние дни земной жизни Христа.
Священники после Вербного воскресенья облачаются в черное. По важности событий каждый день Седмицы именуется святым и великим.
Иерей Иоанн Парфёнов, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Страстная неделя – это не только период строгого воздержания, но и время для подготовки к празднику Пасхи, который в 2019 году православные отмечают 28 апреля.
Накануне все стараются сделать генеральную уборку, а со среды начинают готовить куличи, пасхи и красить яйца – один из главных символов этого праздника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Католики Беларуси вступили в Пасхальную октаву. Празднование Воскресения Христова традиционно в костёлах длится 8 дней, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)