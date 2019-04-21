ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

22.04.2019 11:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Украине во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. По последним данным, он набрал свыше 73% голосов.  

Владимир Зеленский: «Обещаю: никогда не подведу вас всех»  

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

Во время избирательной кампании рядом с Зеленским всегда находилась его жена – Елена. Вскоре ей предстоит стать первой леди Украины.    

В своей речи Владимир Зеленский пошутил по поводу того, что если бы Елена знала заранее, что произойдет в будущем, то не вышла бы за него замуж.  

«Я просто хочу сказать спасибо. Своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала, что обо мне наговорили, наверное, она бы за меня не вышла».   

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

О женщине известно немного. Она не любит публичность и ее снимки редко появляются в соцсетях супруга.   

Владимир и Елена родом из Кривого Рога. Они учились в параллельных классах, но чувства между молодыми людьми вспыхнули после окончания школы, когда оба уже поступили на первый курс университета.  

Порошенко поздравил Зеленского с победой. Как Украина выбирала президента  

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

До свадьбы пара встречалась восемь лет. Свадьба состоялась в 2003 году. Владимир и Елена родители двоих детей – 15-летней дочери и 6-летнего сына.   

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

Елена Зеленская архитектор по образованию, но она не работала по специальности, а помогала в творчестве мужу – писала сценарии, придумывала образы.   

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского

Владимир Зеленский не раз искренне отмечал, что полностью доверяет супруге и ее мнение очень важно для него.   

«Не хочет никого пускать в семью». Что Владимир Зеленский рассказывал о жене (читать далее).   
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. По последним данным, он набрал свыше 73% голосов.   Владимир Зеленский: «Обещаю:...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика