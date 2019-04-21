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Снаряд времен войны нашли в районе БГПУ

22.04.2019 13:46 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Снаряд времен войны нашли в районе БГПУ
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в районе Белорусского государственного педагогического университета, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Снаряд нашли в районе улицы Советской, 18. Боеприпас без детонатора", - проинформировали в милиции. Место находки было оцеплено.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в районе Белорусского государственного педагогического университета, сообщили...
 
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