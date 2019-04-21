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Снаряд времен войны нашли в районе БГПУ
Источник материала: БелТА
Фото из архива
22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в районе Белорусского государственного педагогического университета, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Снаряд нашли в районе улицы Советской, 18. Боеприпас без детонатора", - проинформировали в милиции. Место находки было оцеплено.
/Будет дополнено/.-0-
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в районе Белорусского государственного педагогического университета, сообщили...
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