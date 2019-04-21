В Пинске пройдет конкурс детского рисунка «Архитектурное наследие Пинска»

Источник материала: Пинский Вестник

В рамках мероприятий года в статусе культурной столицы в Пинске проходят культурно-массовые мероприятия и реализуются различные творческие инициативы.

Сектор культуры Пинского горисполкома и государственное учреждение образования «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды» организуют конкурс детского рисунка «Архитектурное наследие Пинска».

Конкурс проводится в целях развития и поддержка талантливых детей в области художественного творчества, стимулирования творческого развития детей, их интереса к сохранению памятников архитектуры, изучения архитектурно-исторического наследия города Пинска.

В конкурсе могут принять участие воспитанники художественных школ и студий рисования, школ с художественным уклоном Брестской области, а также все желающие дети.

Работы принимаются в трёх возрастных категориях: от 6 до 9 лет; от 10 до 14 лет; от 15 до 17 лет.

Конкурсантам предлагают посредством рисунка, живописи, графики изобразить архитектурное наследие Пинска в любой технике исполнения, на ватмане, холсте, картоне и другом материале, в формате рисунка А2, ЛЗ.

Чтобы изобразить достопримечательности Пинска иногородним участникам предлагают поучаствовать в городских пленэрах. Один из таких пленэров будет организован с 3 по 21 июня 2019 г. Пинской детской художественной школой им. Наполеона Орды.

Заявку на участие в указанном пленэре можно подать в свободной форме до 15 мая 2019 года по электронной почте pinsk-dshi4@mail.ru с пометкой «Пленэр» или почтовым отправлением по адресу: 225710, Брестская область, г.Пинск, площадь Октября, 6.

Работы должны быть отправлены в адрес организаторов конкурса: 225710 Брестская область, г.Пинск, площадь Октября, 6 (Государственное учреждение образования «Пинская детская художественная школа им. Наполеона Орды») не позднее 31 октября 2019 года.

Подробнее о конкурсе в ПОЛОЖЕНИИ .

Пинский горисполком