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Кристина Орбакайте умилила сеть новым фото с 7-летней дочерью
Источник материала: СТВ
Новости России. Певица Кристина Орбакайте показала новое фото с дочерью – 7-летней Клавдией.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На нем артистка обнимает дочь и держит свечу в руках.
В подписи к снимку Орбакайте поздравила католиков с праздником Пасхи, а православных – с Вербным Воскресеньем.
Подписчики отметили, что мама и дочка очень хорошо получились на фото. Многие также добавили, что девочка взяла лучшие черты от мамы и от папы.
На прошлой неделе в семье певицы прошел большой праздник. Алле Пугачевой
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Новости России. Певица Кристина Орбакайте показала новое фото с дочерью – 7-летней Клавдией. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram. На нем...
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