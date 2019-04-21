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Итоги матчей 4-го тура чемпионата Беларуси

22.04.2019 13:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне прошли три заключительных матча четвертого тура «Беларусбанк-высшей лиги–2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В Минске «Энергетик-БГУ» принимал брестское «Динамо». Гости ударно начали, но не смогли реализовать ни один из многочисленных моментов. А вот студенты удачно сбили наступательный порыв брестчан голом. На 14-ой минуте цель поразил Юдчиц.

Итоги матчей 4-го тура чемпионата Беларуси

Кстати, отметим неуверенную игру вратаря «Динамо» в этом эпизоде. Постепенно гости вновь перешли к активным атакующим действиям, но вплоть до второго тайма не могли поразить чужие ворота. Лишь на 60-ой минуте это наконец удалось Лаптеву. 1:1– счет до финального свистка уже не изменился.

Итоги матчей 4-го тура чемпионата Беларуси

В других воскресных матчах «Ислочь» обыграла «Слуцк», а «Шахтер» был сильнее «Гомеля». Горняки, кстати, с 12 очками сейчас лидируют в чемпионате. На два очка отстают динамовцы Бреста и Минска.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Накануне прошли три заключительных матча четвертого тура «Беларусбанк-высшей лиги–2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  В Минске...
 
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