ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

22.04.2019 13:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Вчера прихожане римско-католической церкви праздновали Воскресение Христово.

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)

 


(Visited 21 times, 21 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера прихожане римско-католической церкви праздновали Воскресение Христово.  
 
Новости дня
Новости разные
 
План преобразования территории около станции метро "Молодежная" в Минске выставлен на общественное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика