Вчера прихожане римско-католической церкви праздновали Воскресение Христово.
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Светлое Христово Воскресение (по календарю католической конфессии) в Ганцевичах (фоторепортаж)
22.04.2019 13:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Вчера прихожане римско-католической церкви праздновали Воскресение Христово.
(Visited 21 times, 21 visits today)
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Вчера прихожане римско-католической церкви праздновали Воскресение Христово.
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