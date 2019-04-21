Самые дешевые квартиры Минска: почем продают и как выглядят

Источник материала: Tut.by

Вторичный рынок недвижимости немного оживился с началом весны, но прошлогодних показателей по сделкам еще не догнал. Эксперты отмечают : если предложение начинает накапливаться из-за малого количества ежемесячно совершаемых сделок, цены идут вниз. REALTY.TUT.BY изучил риелторские базы и заметил: в столице появились квартиры дешевле 36 тысяч долларов. В феврале, напомним, за эти деньги предлагали лишь квартиру в Соснах. В подборке — самые дешевые варианты жилья на вторичном рынке столицы.

В микрорайоне Сосны

Однокомнатная квартира площадью 34,5 квадратных метров расположена в брежневке на улице Красина, 45 (р-н Сосны, Заводской район). В квартире раздельный санузел, балкона нет. На полу — паркет. Цена — 34 тысячи долларов в эквиваленте, по 986 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Изображение: yandex.by

«Однушка» на Передовой, 9

Квартира площадью 30 квадратных метров расположена на третьем этаже панельной пятиэтажки. Санузел совмещенный, есть балкон. В квартире, говорится в объявлении, сделан косметический ремонт: стены выровнены, поклеены светлые обои, на полу линолеум. Цена — 35 тысяч долларов в эквиваленте, по 1166 за квадратный метр.



Фото: Куфар Недвижимость



Фото: Куфар Недвижимость



Фото: Куфар Недвижимость



Фото: Куфар Недвижимость



Изображение: yandex.by

В сталинке

«Однушка» площадью 31 квадратный метр продается в трехэтажной сталинке на Партизанском проспекте, дом 118. Дом кирпичный, 1947 года постройки. Квартира с высокими потолками и 8-метровой кухней. Цена — 35,9 тысячи долларов, по 1 151 доллар за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение: yandex.by

Однушка у Грушевки

Квартира площадью 32 квадратных метра расположена в двухэтажном доме на улице Либкнехта, 123. Дом кирпичный, 1961 года постройки. Квартира находится на втором этаже. Санузел совмещенный, балкона нет. Цена — 36 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 132 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Изображение: yandex.by

Антоновская, 10

Однокомнатная квартира площадью 30,5 квадратных метров. Расположена в хрущевке на первом этаже. Санузел совмещенный, балкона нет. Цена — 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1308 за квадратный метр.



Фото: Куфар Недвижимость



Фото: Куфар Недвижимость



Фото: Куфар Недвижимость



Фото: Куфар Недвижимость



Изображение: yandex.by