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Рейтинг ВТА. Арина Соболенко по-прежнему десятая
Источник материала: Партизан
В обновленном рейтинге ВТА лидирует японка Наоми Осака. Белоруска Арина Соболенко сохраняет 10-ю позицию.
Рейтинг ВТА. 22 апреля
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 5967
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580
5 (5). Ангелика Кербер (Германия) — 5220
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5020
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275
10 (10). АРИНА СОБОЛЕНКО — 3520...
35 (35). АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ — 1495...
61 (61). ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО — 1001...
70 (70). ВЕРА ЛАПКО — 803...
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В обновленном рейтинге ВТА лидирует японка Наоми Осака. Белоруска Арина Соболенко сохраняет 10-ю позицию.
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